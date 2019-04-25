Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты





Новая ракета будет обладать следующими характеристиками: стартовая масса – 3167 тонн, грузоподъёмность на околоземную орбиту – 100 тонн, грузоподъёмность на геостационарную орбиту – 26 тонн, грузоподъёмность на Луну – 27 тонн. Также будет произведена вторая ракета-носитель, которая будет иметь характеристики: стартовая масса – 3281 тонна, грузоподъёмность на геостационарную орбиту – 29,5 тонны, грузоподъёмность на Луну – 33 тонны.Новые ракеты создаются в рамках программы развития космических исследований. Эти носители позволят доставлять большое количество грузов за один полет, что значительно уменьшит стоимость относительно тонны груза. Более детальная информация о назначении и сфере применения новых ракет-носителей имеется на официальном сайте Роскосмоса.