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Николай Басков заявил о желании стать отцом

В одном из своих недавних интервью Николай Басков рассказал, что хочет испытать радости отцовства. Исполнитель уверен, что становиться семейным человеком нужно в зрелом возрасте.

Николай Басков заявил о желании стать отцом

Вокруг личной жизни Николая Баскова всегда ходило множество сплетен и слухов. Известно, что на данный момент знаменитый певец холост и не собирается заводить семью. Но в одном из своих недавних интервью исполнитель заявил, что хочет стать отцом. Он рассказал, что не собирается воспитывать ребенка в одиночку, как это сделали некоторые звезды шоу-бизнеса. Николай Басков уверен, что всем детям нужна мать.

Николай Басков заявил о желании стать отцом

Также исполнитель сообщил, что умеет менять подгузники и привык к детскому крику. Другие трудности, связанные с уходом за младенцем его тоже не пугают. Певец уверен, что обзаводиться семьей нужно в зрелом возрасте. Напомним, что у Николая Баскова есть сын Бронислав, которого родила Светлана Шпигель. Наследник редко видится со своим звездным отцом, поскольку живет за границей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:44

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