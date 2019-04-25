Николай Басков заявил о желании стать отцом





Вокруг личной жизни Николая Баскова всегда ходило множество сплетен и слухов. Известно, что на данный момент знаменитый певец холост и не собирается заводить семью. Но в одном из своих недавних интервью исполнитель заявил, что хочет стать отцом. Он рассказал, что не собирается воспитывать ребенка в одиночку, как это сделали некоторые звезды шоу-бизнеса. Николай Басков уверен, что всем детям нужна мать.Также исполнитель сообщил, что умеет менять подгузники и привык к детскому крику. Другие трудности, связанные с уходом за младенцем его тоже не пугают. Певец уверен, что обзаводиться семьей нужно в зрелом возрасте. Напомним, что у Николая Баскова есть сын Бронислав, которого родила Светлана Шпигель. Наследник редко видится со своим звездным отцом, поскольку живет за границей.