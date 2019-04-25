Собчак все устроила: Бузова готова отправиться на свидание со Смоловым
Поющая телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что готова отправиться на свидание с известным российским футболистом Федором Смоловым. Нужно сказать, что Ксения Собчак помогла бывшей коллеге с воплощением в жизнь желаемого.
В последнем выпуске телешоу «Осторожно, Собчак!» Ксения призналась Ольге, что ее очень беспокоит личная жизнь артистки, а если быть точнее, ее отсутствие. В итоге Собчак решила предложить Бузовой сыграть в игру с карточками, которую она время от времени предлагает своим героям.
Как оказалось, Ольге нужно было выбирать одну из восьми карточек с самыми завидными холостяками России. Когда же очередь дошла до известного спортсмена Федора Смолова и блогера Амирана Сардарова Бузова поспешила рассказать Собчак шокирующую историю.
По словам Ольги, когда ее бывший супруг Дмитрий Тарасов выгнал ее из загородного дома и отобрал подаренный автомобиль, она решила позвонить Амирану и попросить у него помощи. Бузова отметила, что ей нужно было очень мало. Певице потребовался номер телефона хорошего сервиса, где можно взять на прокат машину.
Сначала Сардаров пообещал Бузовой, что поможет, однако через час блогер отказался подсобить экс-жене лучшего друга. Именно поэтому Ольга тут же отвергла Амирана и выбрала Федора. И тут Собчак вспомнила, что ранее Смолов тоже в этой игре выбирал ведущую «Дома-2».
Нужно сказать, что заявления Ксении очень обрадовали Ольгу, после чего она призналась, что с удовольствием пошла бы с Федором на свидание, но он должен сделать первый шаг. Какой неожиданностью для Бузовой стало, когда Собчак, дозвонившись до Смолова, попыталась свести двух потенциальных возлюбленных.
В последнем выпуске телешоу «Осторожно, Собчак!» Ксения призналась Ольге, что ее очень беспокоит личная жизнь артистки, а если быть точнее, ее отсутствие. В итоге Собчак решила предложить Бузовой сыграть в игру с карточками, которую она время от времени предлагает своим героям.
Как оказалось, Ольге нужно было выбирать одну из восьми карточек с самыми завидными холостяками России. Когда же очередь дошла до известного спортсмена Федора Смолова и блогера Амирана Сардарова Бузова поспешила рассказать Собчак шокирующую историю.
По словам Ольги, когда ее бывший супруг Дмитрий Тарасов выгнал ее из загородного дома и отобрал подаренный автомобиль, она решила позвонить Амирану и попросить у него помощи. Бузова отметила, что ей нужно было очень мало. Певице потребовался номер телефона хорошего сервиса, где можно взять на прокат машину.
Сначала Сардаров пообещал Бузовой, что поможет, однако через час блогер отказался подсобить экс-жене лучшего друга. Именно поэтому Ольга тут же отвергла Амирана и выбрала Федора. И тут Собчак вспомнила, что ранее Смолов тоже в этой игре выбирал ведущую «Дома-2».
Нужно сказать, что заявления Ксении очень обрадовали Ольгу, после чего она призналась, что с удовольствием пошла бы с Федором на свидание, но он должен сделать первый шаг. Какой неожиданностью для Бузовой стало, когда Собчак, дозвонившись до Смолова, попыталась свести двух потенциальных возлюбленных.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32