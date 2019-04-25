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Ученые: Топленое молоко стимулирует мозговую деятельность

Ученые из Киевского национального торгово-экономического университета провели исследование и выяснили, что самый полезный продукт для работы головного мозга – это топленое молоко. Исследователи предупредили о том, что у него могут быть противопоказания.
Ученые: Топленое молоко стимулирует мозговую деятельность

Ученые проанализировали состав топленого молока. Оно содержит необходимые аминокислоты, полипептиды и белки, которые необходимы для нормального функционирования разных систем организма. Несмотря на то, что продукт проходит термическую обработку, в нем сохраняется большое количество витаминов и минеральных веществ, которые также оказывают благотворное влияние на здоровье. Топленое молоко будет полезно даже для таких групп населения, как беременные женщины и дети всех возрастов.

Однако некоторым лицам врачи рекомендуют все же проконсультироваться со специалистом по поводу употребления топленого молока. К ним относятся люди, имеющие лишний вес. Для них медики рекомендуют молоко с пониженным процентом жирности.

Также для улучшения функционирования мозга эксперты рекомендуют вводить в рацион больше фруктов, овощей, зерновых продуктов, морской капусты и орехов. Это поможет не только простимулировать умственную деятельность, но и избавит от многих возрастных проблем.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:35

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