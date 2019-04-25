Ученые: Топленое молоко стимулирует мозговую деятельность





Ученые проанализировали состав топленого молока. Оно содержит необходимые аминокислоты, полипептиды и белки, которые необходимы для нормального функционирования разных систем организма. Несмотря на то, что продукт проходит термическую обработку, в нем сохраняется большое количество витаминов и минеральных веществ, которые также оказывают благотворное влияние на здоровье. Топленое молоко будет полезно даже для таких групп населения, как беременные женщины и дети всех возрастов.Однако некоторым лицам врачи рекомендуют все же проконсультироваться со специалистом по поводу употребления топленого молока. К ним относятся люди, имеющие лишний вес. Для них медики рекомендуют молоко с пониженным процентом жирности.Также для улучшения функционирования мозга эксперты рекомендуют вводить в рацион больше фруктов, овощей, зерновых продуктов, морской капусты и орехов. Это поможет не только простимулировать умственную деятельность, но и избавит от многих возрастных проблем.