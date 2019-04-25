Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3
Компания Apple до конца года выпустит новую сборку шумоподавляющих наушников AirPods. Соответствующую информацию опубликовало издание Digitimes.
В газете предполагают, что выход наушников Apple AirPods 3 состоится до конца текущего года. Известно, что их главными особенностями станут шумоподавление и влагозащищённость.
Сборку AirPods 3 поручат, скорее всего, тем же компаниям, работающим сейчас над вторым поколением наушников от Apple, а конкретно тайваньскому производителю Inventec и китайской фирме Luxshare Precision.
Напомним, что Apple является бессменным лидером в мире полностью беспроводных наушников. В компании заявили, что за прошлый год продали более 35 млн пар этого аксессуара, в этом году продажи планируют повысить до 50 млн пар.
В газете предполагают, что выход наушников Apple AirPods 3 состоится до конца текущего года. Известно, что их главными особенностями станут шумоподавление и влагозащищённость.
Сборку AirPods 3 поручат, скорее всего, тем же компаниям, работающим сейчас над вторым поколением наушников от Apple, а конкретно тайваньскому производителю Inventec и китайской фирме Luxshare Precision.
Напомним, что Apple является бессменным лидером в мире полностью беспроводных наушников. В компании заявили, что за прошлый год продали более 35 млн пар этого аксессуара, в этом году продажи планируют повысить до 50 млн пар.
Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 09:18