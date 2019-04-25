Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3





В газете предполагают, что выход наушников Apple AirPods 3 состоится до конца текущего года. Известно, что их главными особенностями станут шумоподавление и влагозащищённость.Сборку AirPods 3 поручат, скорее всего, тем же компаниям, работающим сейчас над вторым поколением наушников от Apple, а конкретно тайваньскому производителю Inventec и китайской фирме Luxshare Precision.Напомним, что Apple является бессменным лидером в мире полностью беспроводных наушников. В компании заявили, что за прошлый год продали более 35 млн пар этого аксессуара, в этом году продажи планируют повысить до 50 млн пар.