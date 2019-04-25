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Компания Enovate создаст конкурента для Tesla

Компания Enovate планирует выпустить свой второй электроавтомобиль ME-S, который позиционирует себя как прямой конкурент Tesla. Об этом стало известно с новых рендеров, которые опубликовал бренд.
Компания Enovate создаст конкурента для Tesla

Дизайном нового электрокара занимался Хакан Сарохоглу, поэтому экстерьер похож на известный немецкий бренд Porsche. Седан будет иметь архитектуру IMA. Эксперты считают Enovate ME-S - автомобиль спортивного типа, поскольку имеется информация о том, что до сотни электрокар разгонится за 3 секунды. Однако остальные технические характеристики пока неизвестны. Сообщается, что они схожи с автомобилем Tesla.

В производство автомобиль поступит в 2021 году. Компания уже готовит большую площадку для производства. В этом им помогает бренд Dearcc. Производители планируют выпускать 180 тысяч авто в год. Сколько будет стоить это техническое чудо - неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:58

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