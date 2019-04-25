Компания Enovate создаст конкурента для Tesla
Компания Enovate планирует выпустить свой второй электроавтомобиль ME-S, который позиционирует себя как прямой конкурент Tesla. Об этом стало известно с новых рендеров, которые опубликовал бренд.
Дизайном нового электрокара занимался Хакан Сарохоглу, поэтому экстерьер похож на известный немецкий бренд Porsche. Седан будет иметь архитектуру IMA. Эксперты считают Enovate ME-S - автомобиль спортивного типа, поскольку имеется информация о том, что до сотни электрокар разгонится за 3 секунды. Однако остальные технические характеристики пока неизвестны. Сообщается, что они схожи с автомобилем Tesla.
В производство автомобиль поступит в 2021 году. Компания уже готовит большую площадку для производства. В этом им помогает бренд Dearcc. Производители планируют выпускать 180 тысяч авто в год. Сколько будет стоить это техническое чудо - неизвестно.
Дизайном нового электрокара занимался Хакан Сарохоглу, поэтому экстерьер похож на известный немецкий бренд Porsche. Седан будет иметь архитектуру IMA. Эксперты считают Enovate ME-S - автомобиль спортивного типа, поскольку имеется информация о том, что до сотни электрокар разгонится за 3 секунды. Однако остальные технические характеристики пока неизвестны. Сообщается, что они схожи с автомобилем Tesla.
В производство автомобиль поступит в 2021 году. Компания уже готовит большую площадку для производства. В этом им помогает бренд Dearcc. Производители планируют выпускать 180 тысяч авто в год. Сколько будет стоить это техническое чудо - неизвестно.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:58