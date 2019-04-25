Яна Рудковская поздравила Юлианну Караулову с днем рождения

Юлианна Караулова 24 апреля отмечала свой день рождения. Певице исполнился 31 год, с чем и поздравила артистку ее продюсер Яна Рудковская. Она отмечает, что их творческий союз весьма успешен, выложив в своем Instagram видео с именинницей и написав строки поздравления.В своем посте Рудковская обещает смотреть эфир с участием Юлианны Карауловой в «Вечернем Урганте» и поднять бокал шампанского за здоровье «младшего товарища» под новую песню «Аривидерчи». Также продюсер собирается подарить ценный подарок имениннице.Пост сопровождает видео, где Рудковская и Караулова вместе позируют на камеру. Похоже, что ролик был снят во время экскурсии по реке, девушки слушают гида и наслаждаются моментом.