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Яна Рудковская поздравила Юлианну Караулову с днем рождения

Продюсер Яна Рудковская в своем Instagram поздравила свою подопечную Юлианну Караулову с 31-м днем рождения. Она обещала не пропустить эфир в «Вечернем Урганте» и выпить за здоровье именинницы под ее новый трек.

Яна Рудковская поздравила Юлианну Караулову с днем рождения

Юлианна Караулова 24 апреля отмечала свой день рождения. Певице исполнился 31 год, с чем и поздравила артистку ее продюсер Яна Рудковская. Она отмечает, что их творческий союз весьма успешен, выложив в своем Instagram видео с именинницей и написав строки поздравления.

В своем посте Рудковская обещает смотреть эфир с участием Юлианны Карауловой в «Вечернем Урганте» и поднять бокал шампанского за здоровье «младшего товарища» под новую песню «Аривидерчи». Также продюсер собирается подарить ценный подарок имениннице.
Пост сопровождает видео, где Рудковская и Караулова вместе позируют на камеру. Похоже, что ролик был снят во время экскурсии по реке, девушки слушают гида и наслаждаются моментом.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:53

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