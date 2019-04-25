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Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
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Микробы могут влиять на геологические процессы Земли

Обитающие на поверхности Земли микробы, считают специалисты Университета Теннесси в Ноксвилле, могут оказывать влияние на геологические процессы, как и вулканы. Это, возможно, приведет к снижению выбросов углекислого газа.
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли

Исследование американских ученых является частью масштабного проекта Subduction Биологической обсерватории Deep Carbon Meets. Эксперты изучили зону субдукции Коста-Рики, точки, где океаническое дно продвигается под континентальную плиту. В этом небольшом районе сконцентрирован углекислый газ в больших объемах. Специалисты допускают, что в процесс выведения кальцита в коре могут быть вовлечены микробы.

Результаты исследования показывают, как много из поверхности Земли проникает в ее недра, особенно в активный геологический период. Ученые уверены, если биологические и геохимические процессы происходят в разных уголках планеты, то они приведут к снижению объемов выброса углекислого газа.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:39

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