На дне балтийского моря исследователи обнаружили неизвестный объект





Исследователи заверяют, что неизвестный объект похож на летательный аппарат и имеет овальную форму. Проведённое исследование подтвердило негеологическое происхождение находки. По предварительным данным структура строения металлическая. Это приводит к множеству вопросов, так как ученые сомневаются в естественном сотворении объекта, придавая ему внеземное происхождение.Скептики же считают, что это остатки какого-то летательного аппарата времен второй мировой войны или геологические особенности местности, образовавшиеся еще в ледниковый период. Пелену тайны откроет повторное исследование находки, которое пройдёт в ближайшее время. А пока остается лишь гадать о природе происхождения неопознанного объекта.