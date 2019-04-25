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На дне балтийского моря исследователи обнаружили неизвестный объект

Группа водолазов из Швеции при погружении в Балтийской море обнаружила неизвестный объект специфической формы. Об этом сообщает издание «ПолитРосия» ссылаясь на статью портала Daily Express.
На дне балтийского моря исследователи обнаружили неизвестный объект

Исследователи заверяют, что неизвестный объект похож на летательный аппарат и имеет овальную форму. Проведённое исследование подтвердило негеологическое происхождение находки. По предварительным данным структура строения металлическая. Это приводит к множеству вопросов, так как ученые сомневаются в естественном сотворении объекта, придавая ему внеземное происхождение.

Скептики же считают, что это остатки какого-то летательного аппарата времен второй мировой войны или геологические особенности местности, образовавшиеся еще в ледниковый период. Пелену тайны откроет повторное исследование находки, которое пройдёт в ближайшее время. А пока остается лишь гадать о природе происхождения неопознанного объекта.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:30

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