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Звезда Голливуда Рене Зеллвегер отмечает 50-летие

Голливудская звезда Рене Зеллвегер 25 апреля отмечает 50-летний юбилей. Путь американской актрисы к признанию и успеху был нелегким, но однажды официантка из стриптиз-кафе проснулась знаменитой.
Звезда Голливуда Рене Зеллвегер отмечает 50-летие

Рене Зеллвегер выросла в небольшом городе Кэти в штате Техас. Родители будущей звезды придерживались консервативных взглядов и соответствующим образом воспитывали детей. Знаменитость с ранних лет мечтала об актерской карьере, но не верила в свои силы, считая себя некрасивой и толстой. Она стала заниматься гимнастикой, чтобы привести себя в форму, посещала драматический кружок, а затем окончила курсы при Университете Техаса. Родители не баловали дочь деньгами, поэтому ей пришлось подрабатывать в стриптиз-баре официанткой.
Звезда Голливуда Рене Зеллвегер отмечает 50-летие

Впервые попав в Голливуд, Зеллвегер не добилась признания. Девушке с пухлыми щеками доверяли только роли второго плана, однако она не теряла надежды на успех, продолжала ходить на кастинги, и однажды удача ей улыбнулась. Актриса усердно занималась вокалом и хореографией, получив предложение участвовать в мюзикле «Чикаго», прославившим ее. В фильмах о Бриджит Джонс, звезде, изображавшей на экране главную героиню, приходилось набирать вес, но она в кратчайшие сроки восстанавливала прежнюю фигуру.
Звезда Голливуда Рене Зеллвегер отмечает 50-летие

50-летняя Зеллвегер выглядит намного моложе своего возраста. Знаменитость предпочитает активный отдых, любит баскетбол, плавание, занимается виндсерфингом. Лауреат премий «Оскар» очень боится поправиться, поэтому ограничивает себя в еде.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:47

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