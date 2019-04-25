Звезда Голливуда Рене Зеллвегер отмечает 50-летие

Рене Зеллвегер выросла в небольшом городе Кэти в штате Техас. Родители будущей звезды придерживались консервативных взглядов и соответствующим образом воспитывали детей. Знаменитость с ранних лет мечтала об актерской карьере, но не верила в свои силы, считая себя некрасивой и толстой. Она стала заниматься гимнастикой, чтобы привести себя в форму, посещала драматический кружок, а затем окончила курсы при Университете Техаса. Родители не баловали дочь деньгами, поэтому ей пришлось подрабатывать в стриптиз-баре официанткой.Впервые попав в Голливуд, Зеллвегер не добилась признания. Девушке с пухлыми щеками доверяли только роли второго плана, однако она не теряла надежды на успех, продолжала ходить на кастинги, и однажды удача ей улыбнулась. Актриса усердно занималась вокалом и хореографией, получив предложение участвовать в мюзикле «Чикаго», прославившим ее. В фильмах о Бриджит Джонс, звезде, изображавшей на экране главную героиню, приходилось набирать вес, но она в кратчайшие сроки восстанавливала прежнюю фигуру.50-летняя Зеллвегер выглядит намного моложе своего возраста. Знаменитость предпочитает активный отдых, любит баскетбол, плавание, занимается виндсерфингом. Лауреат премий «Оскар» очень боится поправиться, поэтому ограничивает себя в еде.