"Дом-2": Илья Яббаров подтвердил, что у Алёны Савкиной есть мужчина





Когда-то сообщалось, что у младшей сестры Ольги Рапунцель предположительно есть кто-то вне телепроекта "Дом-2".Сама Алена об этом никому не рассказывала, но информация всё же просочилась в соцсети от её друзей и близких.И вот накануне Илья Яббаров выложил у себя в Instagram весьма неожиданную публикацию на тему отношений с Савкиной. Он утверждает, что огромное количество раз хотел сойтись с Рапунцель-младшей, но та была против.Молодой человек говорит, что как только Савкина родила ребёнка, то у неё тут же появился новый парень из Владивостока. Это бывший мужчина Алёны.Илья утверждает, что именно этот мужчина и не дал создать им семью. В довершение всего, Савкина очень хотела выиграть квартиру в «Человеке Года» и из-за этого не стала мириться с Яббаровым, который ей не изменял никогда.