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"Дом-2": Илья Яббаров подтвердил, что у Алёны Савкиной есть мужчина

Бывший парень Алёны Савкиной Илья Яббаров раскрыл её секрет. Оказалось, что у девушки вне телестройки есть бойфренд.

Когда-то сообщалось, что у младшей сестры Ольги Рапунцель предположительно есть кто-то вне телепроекта "Дом-2".

"Дом-2": Илья Яббаров подтвердил, что у Алёны Савкиной есть мужчина

Сама Алена об этом никому не рассказывала, но информация всё же просочилась в соцсети от её друзей и близких.

И вот накануне Илья Яббаров выложил у себя в Instagram весьма неожиданную публикацию на тему отношений с Савкиной. Он утверждает, что огромное количество раз хотел сойтись с Рапунцель-младшей, но та была против.

"Дом-2": Илья Яббаров подтвердил, что у Алёны Савкиной есть мужчина

Молодой человек говорит, что как только Савкина родила ребёнка, то у неё тут же появился новый парень из Владивостока. Это бывший мужчина Алёны.

Илья утверждает, что именно этот мужчина и не дал создать им семью. В довершение всего, Савкина очень хотела выиграть квартиру в «Человеке Года» и из-за этого не стала мириться с Яббаровым, который ей не изменял никогда.

"Дом-2": Илья Яббаров подтвердил, что у Алёны Савкиной есть мужчина



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:26

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