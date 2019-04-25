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Саша Черно показала в Instagram распухшую от филлера нижнюю губу

Скандальная проектантка реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно показала в Сети распухшую от филлера нижнюю губу. Девушка всерьёз испугалась и даже попросила совета у подписчиков в Instagram, ведь со временем губа стала опухать всё больше.

Саша Черно показала в Instagram распухшую от филлера нижнюю губу


Саша Черно в своём микроблоге Instagram пожаловалась подписчикам на проблемы с лицом и показала распухшую нижнюю губу. Девушка предположила, что произошло это от филлера, который мог попросту не рассосаться, а застрять, но в последний раз такие уколы она делала около года назад во время «Перезагрузки».

Саша Черно показала в Instagram распухшую от филлера нижнюю губу


Сначала супруга Иосифа Оганесяна спросила, к какому врачу ей обратиться с данной проблемой, а на утро просто впала в панику, так как губа распухла ещё больше. Теперь Саша Черно точно не захочет больше прибегать к услугам косметологов, считают зрители «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 07:15

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