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Ольга Бузова может стать лицом женского футбольного клуба

Популярная певица и бессменная ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова может стать новым лицом на форме женского футбольного клуба. Сама звезда пока никак не прокомментировала такую возможность, но запрос представители ФК «Енисей» на разрешение использовать её фото на форме спортсменок уже отправили.

Ольга Бузова может стать лицом женского футбольного клуба


Ольга Бузова, став популярной, уже не раз становилась рекламным лицом многих брендов и фирм, но на этот раз она может появиться на форме женского футбольного клуба. Об этом стало известно после публикации пресс-службой российского ФК «Енисей» поста в Instagram с разработанным логотипом и вопросом, позволит ли Ольга Бузова нанести её снимок на спортивную форму.

Ольга Бузова может стать лицом женского футбольного клуба


Чтобы звезда точно узнала о намерениях ФК «Енисей», её отметили на размещённой публикации, но свой ответ певица пока так и не дала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 07:07

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