Ольга Бузова может стать лицом женского футбольного клуба





Ольга Бузова, став популярной, уже не раз становилась рекламным лицом многих брендов и фирм, но на этот раз она может появиться на форме женского футбольного клуба. Об этом стало известно после публикации пресс-службой российского ФК «Енисей» поста в Instagram с разработанным логотипом и вопросом, позволит ли Ольга Бузова нанести её снимок на спортивную форму.Чтобы звезда точно узнала о намерениях ФК «Енисей», её отметили на размещённой публикации, но свой ответ певица пока так и не дала.