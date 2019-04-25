Андрей Черкасов встал на защиту Яны Березовой





Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил встать на защиту Яны Березовой, которая пришла на проект не так давно. Девушка изначально заявила о желании хорошо узнать каждого из парней на телестройке, что теперь ей и вспоминают не только коллеги, но и другие ведущие.Андрей Черкасов, считают пользователи соцсетей, проявил жалость по отношению к участнице, которую некому защитить, ведь даже её нынешний молодой человек Никита Рудаков так и не стал для неё защитником, в котором та нуждается.