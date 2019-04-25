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Андрей Черкасов встал на защиту Яны Березовой

Ведущий телестройки «Дом-2» Андрей Черкасов встал на защиту Яны Березовой, поведение которой не одобряет коллектив. С самого начала девушка заявила о том, что хочет поближе познакомиться с каждым мужчиной на проекте, что очень не понравилось Ольге Бузовой.

Андрей Черкасов встал на защиту Яны Березовой


Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил встать на защиту Яны Березовой, которая пришла на проект не так давно. Девушка изначально заявила о желании хорошо узнать каждого из парней на телестройке, что теперь ей и вспоминают не только коллеги, но и другие ведущие.

Андрей Черкасов встал на защиту Яны Березовой


Андрей Черкасов, считают пользователи соцсетей, проявил жалость по отношению к участнице, которую некому защитить, ведь даже её нынешний молодой человек Никита Рудаков так и не стал для неё защитником, в котором та нуждается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 07:03

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