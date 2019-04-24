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Милена Безбородова нашла косметику, маскирующую её прыщи на лице

Участница популярного проекта «Дом-2» Милена Безбородова нашла подходящую косметику, которая удачно маскирует прыщи на лице. Находясь на Острове любви девушка не могла скрыть ужасную сыпь, особенно если попадала в кадр крупным планом.
Милена Безбородова нашла косметику, маскирующую её прыщи на лице

Милена Безбородова просто преобразилась после возвращения с сейшельских островов на Поляну. Девушка больше не предстаёт перед зрителями с ужасными прыщами, которыми раньше было усыпано практически всё её лицо. В социальных сетях зрители «Дома-2» предположили, что Безбородова просто наконец нашла подходящую себе качественную косметику, которая удачно маскирует изъяны её кожи.
Милена Безбородова нашла косметику, маскирующую её прыщи на лице

Некоторые также написали в комментариях под новыми снимками девушки, что её прыщи на сейшельских островах могли появиться из-за слишком высокой влажности и постоянного солнца. Несмотря на это, поклонники рады, что девушка наконец нашла способ показать себя в кадре с чистой и ровной кожей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:37

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