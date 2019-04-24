Милена Безбородова нашла косметику, маскирующую её прыщи на лице





Милена Безбородова просто преобразилась после возвращения с сейшельских островов на Поляну. Девушка больше не предстаёт перед зрителями с ужасными прыщами, которыми раньше было усыпано практически всё её лицо. В социальных сетях зрители «Дома-2» предположили, что Безбородова просто наконец нашла подходящую себе качественную косметику, которая удачно маскирует изъяны её кожи.Некоторые также написали в комментариях под новыми снимками девушки, что её прыщи на сейшельских островах могли появиться из-за слишком высокой влажности и постоянного солнца. Несмотря на это, поклонники рады, что девушка наконец нашла способ показать себя в кадре с чистой и ровной кожей.