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Ольга Бузова не видит искренности в чувствах Анастасии Якуб к Саймону Марданшину

Ведущая одиозной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова не видит искренности в чувствах Анастасии Якуб к Саймону Марданшину. Со слов певицы, девушка даже не может сделать вид, что действительно хочет поддержать своего молодого человека в важный период его жизни.
Ольга Бузова не видит искренности в чувствах Анастасии Якуб к Саймону Марданшину

Уже несколько эфиров подряд зрители популярной телестройки «Дом-2» наблюдают за тем, в какой напряжённой обстановке проходит подготовка Саймона Марданшина к соревнованиям. Молодой человек заранее попросил свою девушку, чтобы та помогла ему хотя бы с готовкой еды, ведь сейчас ему мало что позволено. Несмотря на попытки участницы сделать подготовку к выступлению парня максимально комфортной, оказалось, что он крайне недоволен тем, как она себя ведёт.
Ольга Бузова не видит искренности в чувствах Анастасии Якуб к Саймону Марданшину

Кроме того, даже Ольга Бузова во время тета с парой заявила, что не видит искренности в чувствах Анастасии Якуб к Саймону Марданшину. Ведущая не верит в желание девушки хоть как-то поддерживать любимого человека, в чём та и обвинила участницу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:29

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