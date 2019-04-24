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Оксана Ряска опубликовала провокационный снимок без нижнего белья под майкой

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска опубликовала в Instagram провокационный снимок без нижнего белья под майкой. Девушка не стесняется лишнего веса, который появился после переезда в США, на всю наслаждаясь жизнью.
Оксана Ряска опубликовала провокационный снимок без нижнего белья под майкой

Оксана Ряска ушла за ворота проекта «Дом-2» всего несколько месяцев назад, но уже успела переехать в США, найти мужчину и устроится на хорошую работу. Девушка часто делиться с подписчиками в социальных сетях подробностями своей новой жизни, а на днях опубликовала в Instagram провокационный снимок без нижнего белья под майкой.
Оксана Ряска опубликовала провокационный снимок без нижнего белья под майкой

Ряска, несмотря на то, что прилично набрала в весе, не стесняясь демонстрирует фотографу свои пышные формы, а вот поклонники в комментариях напомнили ей о том, что американский фастфуд рано или поздно совсем загубит её фигуру, если та вовремя не возьмёт себя в руки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:19

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