Оксана Ряска опубликовала провокационный снимок без нижнего белья под майкой
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска опубликовала в Instagram провокационный снимок без нижнего белья под майкой. Девушка не стесняется лишнего веса, который появился после переезда в США, на всю наслаждаясь жизнью.
Оксана Ряска ушла за ворота проекта «Дом-2» всего несколько месяцев назад, но уже успела переехать в США, найти мужчину и устроится на хорошую работу. Девушка часто делиться с подписчиками в социальных сетях подробностями своей новой жизни, а на днях опубликовала в Instagram провокационный снимок без нижнего белья под майкой.
Ряска, несмотря на то, что прилично набрала в весе, не стесняясь демонстрирует фотографу свои пышные формы, а вот поклонники в комментариях напомнили ей о том, что американский фастфуд рано или поздно совсем загубит её фигуру, если та вовремя не возьмёт себя в руки.
Оксана Ряска ушла за ворота проекта «Дом-2» всего несколько месяцев назад, но уже успела переехать в США, найти мужчину и устроится на хорошую работу. Девушка часто делиться с подписчиками в социальных сетях подробностями своей новой жизни, а на днях опубликовала в Instagram провокационный снимок без нижнего белья под майкой.
Ряска, несмотря на то, что прилично набрала в весе, не стесняясь демонстрирует фотографу свои пышные формы, а вот поклонники в комментариях напомнили ей о том, что американский фастфуд рано или поздно совсем загубит её фигуру, если та вовремя не возьмёт себя в руки.