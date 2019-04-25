Эрика Герцег из «ВИА Гры» очаровала поклонников откровенным образом

На пикантном кадре артистка позирует сидя на мраморных ступенях. На плечи Герцег наброшен черный пиджак, прикрывающий комбидрес с глубоким декольте. На ногах певицы – высокие босоножки со шнуровкой. Соблазнительный образ знаменитости дополняют эффектный макияж и роскошная укладка. Вокалистка «ВИАГры» написала, что ей давно не доводилось фотографироваться в одиночестве.Поклонников, судя по восторженным комментариям, очаровала «откровенность» Герцег. Певица получила множество комплиментов от фолловеров, восхищающихся ее «неземной красотой» и сексуальностью, не выходящей за рамки приличия. Многие фанаты признались артистке в любви и назвали ее новый образ «сногсшибательным».