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Эрика Герцег из «ВИА Гры» очаровала поклонников откровенным образом

Эрика Герцег обнародовала в Instagram-микроблоге соблазнительный снимок, где запечатлена в откровенном образе. Вокалистка популярного коллектива «ВИА Гра» очаровала поклонников своей женственностью и сексуальностью.
Эрика Герцег из «ВИА Гры» очаровала поклонников откровенным образом

На пикантном кадре артистка позирует сидя на мраморных ступенях. На плечи Герцег наброшен черный пиджак, прикрывающий комбидрес с глубоким декольте. На ногах певицы – высокие босоножки со шнуровкой. Соблазнительный образ знаменитости дополняют эффектный макияж и роскошная укладка. Вокалистка «ВИАГры» написала, что ей давно не доводилось фотографироваться в одиночестве.
Эрика Герцег из «ВИА Гры» очаровала поклонников откровенным образом

Поклонников, судя по восторженным комментариям, очаровала «откровенность» Герцег. Певица получила множество комплиментов от фолловеров, восхищающихся ее «неземной красотой» и сексуальностью, не выходящей за рамки приличия. Многие фанаты признались артистке в любви и назвали ее новый образ «сногсшибательным».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:14

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