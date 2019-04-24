Олимпийская чемпионка Алёна Савченко ждёт ребёнка
Многократная чемпионка и призёр турниров по фигурному катанию Алёна Савченко ждёт ребёнка. Спортсменка поделилась радостной новостью в своём микроблоге.
Савченко в Instagram-блоге рассказала, что счастье совсем близко и ей не терпится увидеть своё маленькое продолжение.
Напомним, Алёна Савченко спортсменка, представляющая Украину и Германию на международных соревнованиях по парному фигурному катанию. Она в паре с Робином Шолковы шесть раз выиграла чемпионаты мира и четырежды чемпионаты Европы, а в прошлом году в паре с французом Бруно Массо завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. Счастливым отцом станет английский художник Лиам Кросс.
Савченко в Instagram-блоге рассказала, что счастье совсем близко и ей не терпится увидеть своё маленькое продолжение.
Напомним, Алёна Савченко спортсменка, представляющая Украину и Германию на международных соревнованиях по парному фигурному катанию. Она в паре с Робином Шолковы шесть раз выиграла чемпионаты мира и четырежды чемпионаты Европы, а в прошлом году в паре с французом Бруно Массо завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. Счастливым отцом станет английский художник Лиам Кросс.
Спорт
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 19:58