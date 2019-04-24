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Олимпийская чемпионка Алёна Савченко ждёт ребёнка

Многократная чемпионка и призёр турниров по фигурному катанию Алёна Савченко ждёт ребёнка. Спортсменка поделилась радостной новостью в своём микроблоге.
Олимпийская чемпионка Алёна Савченко ждёт ребёнка

Савченко в Instagram-блоге рассказала, что счастье совсем близко и ей не терпится увидеть своё маленькое продолжение.

Напомним, Алёна Савченко спортсменка, представляющая Украину и Германию на международных соревнованиях по парному фигурному катанию. Она в паре с Робином Шолковы шесть раз выиграла чемпионаты мира и четырежды чемпионаты Европы, а в прошлом году в паре с французом Бруно Массо завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. Счастливым отцом станет английский художник Лиам Кросс.



 
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Спорт
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 19:58

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