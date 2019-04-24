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В Нижнекамске в ДТП с легковым авто погиб пенсионер

В Нижнекамске сегодня, 24 апреля, в ДТП с легковым авто погиб 83-летний пенсионер, два человека получили травмы. Инцидент произошел на пересечении улиц Менделеева и Мурадьяна города, сообщают местные издания.
В Нижнекамске в ДТП с легковым авто погиб пенсионер

По предварительной информации, на дороге произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «Ока». За рулем последнего находился пожилой пенсионер, который в какой-то момент выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто, 83-летний пенсионер. Мужчина, управляющий иномаркой, и пассажир травмированы, они доставлены в медучреждение. Предполагается, что у пенсионера могло остановиться сердце, что привело к дорожному инциденту. Обстоятельства выясняются.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:46

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