В Нижнекамске в ДТП с легковым авто погиб пенсионер





По предварительной информации, на дороге произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «Ока». За рулем последнего находился пожилой пенсионер, который в какой-то момент выехал на полосу встречного движения.В результате ДТП погиб водитель отечественного авто, 83-летний пенсионер. Мужчина, управляющий иномаркой, и пассажир травмированы, они доставлены в медучреждение. Предполагается, что у пенсионера могло остановиться сердце, что привело к дорожному инциденту. Обстоятельства выясняются.