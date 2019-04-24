В Нижнекамске в ДТП с легковым авто погиб пенсионер
В Нижнекамске сегодня, 24 апреля, в ДТП с легковым авто погиб 83-летний пенсионер, два человека получили травмы. Инцидент произошел на пересечении улиц Менделеева и Мурадьяна города, сообщают местные издания.
По предварительной информации, на дороге произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «Ока». За рулем последнего находился пожилой пенсионер, который в какой-то момент выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто, 83-летний пенсионер. Мужчина, управляющий иномаркой, и пассажир травмированы, они доставлены в медучреждение. Предполагается, что у пенсионера могло остановиться сердце, что привело к дорожному инциденту. Обстоятельства выясняются.
По предварительной информации, на дороге произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «Ока». За рулем последнего находился пожилой пенсионер, который в какой-то момент выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб водитель отечественного авто, 83-летний пенсионер. Мужчина, управляющий иномаркой, и пассажир травмированы, они доставлены в медучреждение. Предполагается, что у пенсионера могло остановиться сердце, что привело к дорожному инциденту. Обстоятельства выясняются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 19:46