Названы преимущества и недостатки флагмана Huawei P30 Pro





Аппарат сохранил металлическую рамку, полноэкранный дизайн и изогнутое стекло. В топовом устройстве эксперты выделили высокопроизводительную четырехмодульную камеру, обеспечивающую качественную съемку. Приятно удивили оригинальные оттенки Huawei P30 Pro, включающие цветовое решение под названием «янтарный рассвет» и «дышащий кристалл». Высоко оценили специалисты качество сборки гаджета, необычную вибрацию экрана, создающую звук звонка, неотличимого от исходящего из динамика. Смартфон поразил производительностью и длительностью автономного функционирования.Эксперты нашли и «минусы» у модели P30 Pro от Huawei. Среди недостатков флагмана названы неудобное расположение отверстия для микрофона, так как у лотка для SIM-карт его можно легко повредить, наличие всего одного динамика и отсутствие разъема для наушников. Не понравилось специалистам, что при включенной навигации нередко запускается Google Assistant. К «минусам» отнесли и высокую стоимость смартфона.