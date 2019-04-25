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Ученые объяснили долголетие японцев разрывами в ДНК

Группа российских и зарубежных ученых решила выяснить особенность митохондриального генома жителей Японии, которые известны своим долголетием. Оказалось, что причина кроется в разрывах ДНК.
Ученые объяснили долголетие японцев разрывами в ДНК

Ученые отмечают, что особенность ДНК нельзя считать единственной причиной долголетия. Изучению подверглась митохондриальная гаплогруппа D4a, носителями которой являются жители страны Восходящего солнца, зачастую доживающие до 105 лет. Особое внимание отводилось анализу мутаций, которые накапливаются в неполовых клетках. Оказалось, что в ДНК долгожителей имелись разрывы, представляющие собой случайные и повторяющиеся мутации.

В будущем ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить способ влияния данных разрывов на длительность жизни, а также, возможно, разработать препарат с учетом полученных данных для увеличения продолжительности жизни людей, которые не склонны к долголетию.



 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 04:12

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