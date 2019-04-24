Новенькая участница «Дома-2» Катя Васильева призналась, что не проходила кастинг на проект
Новая героиня реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Васильева рассказала поклонникам, как на самом деле оказалась на скандальной телестройке. По словам модели, именно администрация проекта предложила ей стать полноправной звездой шоу.
Вчера на странице в Instagram Екатерины появился длинный пост, в котором она сообщила подписчикам, что на самом деле не проходила кастинг на реалити-шоу. Как утверждает Васильева, в один из субботних вечеров ей в Direct поступило сообщение, в котором ее пригласили стать участницей всем известной телестойки.
Нужно сказать, что именно слова «срочно и завтра» заинтересовали Екатерину, ведь, как она заявляет, спонтанность является ее вторым именем. Васильева никогда и ничего не планирует заранее, поэтому если ей говорят, что она может записаться на массаж или маникюр только через неделю, девушка тут же заканчивает беседу.
По словам Екатерины, как раз в тот субботний день она закончила читать книгу, в которой советуют выйти из зоны комфорта и стремиться попасть в условия непривычные для себя, чтобы по-настоящему научиться чувствовать жизнь.
К слову, именно эта книга и стала причиной, почему Васильева решила испытать свою удачу на проекте «Дом-2».
Вчера на странице в Instagram Екатерины появился длинный пост, в котором она сообщила подписчикам, что на самом деле не проходила кастинг на реалити-шоу. Как утверждает Васильева, в один из субботних вечеров ей в Direct поступило сообщение, в котором ее пригласили стать участницей всем известной телестойки.
«..Меня приглашают стать участницей проекта #Дом2 и в случае согласия, завтра срочно нужно вылетать в Москву..» - рассказала девушка.
Нужно сказать, что именно слова «срочно и завтра» заинтересовали Екатерину, ведь, как она заявляет, спонтанность является ее вторым именем. Васильева никогда и ничего не планирует заранее, поэтому если ей говорят, что она может записаться на массаж или маникюр только через неделю, девушка тут же заканчивает беседу.
«Я уже давно не человек планирования, и я с задором и весельем отношусь к спонтанным предложениям! Именно они оказываются в моей жизни - самыми правильными!» - подчеркнула Катя.
По словам Екатерины, как раз в тот субботний день она закончила читать книгу, в которой советуют выйти из зоны комфорта и стремиться попасть в условия непривычные для себя, чтобы по-настоящему научиться чувствовать жизнь.
К слову, именно эта книга и стала причиной, почему Васильева решила испытать свою удачу на проекте «Дом-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:02