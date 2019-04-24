АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Новенькая участница «Дома-2» Катя Васильева призналась, что не проходила кастинг на проект

Новая героиня реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Васильева рассказала поклонникам, как на самом деле оказалась на скандальной телестройке. По словам модели, именно администрация проекта предложила ей стать полноправной звездой шоу.
Новенькая участница «Дома-2» Катя Васильева призналась, что не проходила кастинг на проект

Вчера на странице в Instagram Екатерины появился длинный пост, в котором она сообщила подписчикам, что на самом деле не проходила кастинг на реалити-шоу. Как утверждает Васильева, в один из субботних вечеров ей в Direct поступило сообщение, в котором ее пригласили стать участницей всем известной телестойки.

«..Меня приглашают стать участницей проекта #Дом2 и в случае согласия, завтра срочно нужно вылетать в Москву..» - рассказала девушка.

Нужно сказать, что именно слова «срочно и завтра» заинтересовали Екатерину, ведь, как она заявляет, спонтанность является ее вторым именем. Васильева никогда и ничего не планирует заранее, поэтому если ей говорят, что она может записаться на массаж или маникюр только через неделю, девушка тут же заканчивает беседу.
Новенькая участница «Дома-2» Катя Васильева призналась, что не проходила кастинг на проект

«Я уже давно не человек планирования, и я с задором и весельем отношусь к спонтанным предложениям! Именно они оказываются в моей жизни - самыми правильными!» - подчеркнула Катя.

По словам Екатерины, как раз в тот субботний день она закончила читать книгу, в которой советуют выйти из зоны комфорта и стремиться попасть в условия непривычные для себя, чтобы по-настоящему научиться чувствовать жизнь.

К слову, именно эта книга и стала причиной, почему Васильева решила испытать свою удачу на проекте «Дом-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Олимпийская чемпионка Алёна Савченко
В Нижнекамске в ДТП с легковым авто
Новенькая участница «Дома-2» Катя
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон
Представлен смартфон Vivo Y17 с
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Рэпер Тимати посвятил клип погибшему в
Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики
Максим Галкин спародировал Дмитрия
Названы вероятные причины поломок
«Дом-2»: Анна Брянская выбила дверь на
Эксперты назвали не требующие особых
В новом обновлении World of Warships
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Ольга Рапунцель стала главной героиней
Ученые: Ограниченная во времени еда у
Renault объявил о начале продаж
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова
Просмотреть все новости