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Солистка группы Reflex Ирина Нельсон продолжает упорно работать

Ирина Нельсон продолжает активно трудиться несмотря на стереотипы. Она поделилась со своими подписчиками в Instagram, что выступает на сцене уже 25 лет.
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон продолжает упорно работать

Певица поделилась в микроблоге со своими поклонниками тонкостями жизни артиста. Она рассказала, что на сцене выступает уже 25 лет. Также Ирина Нельсон отметила, о ней есть так много информации, что в подробностях описан почти каждый её шаг. Однако, несмотря на это, все равно находятся неприятели, которые обвиняют Нельсон и многих её коллег в отсутствии таланта и лёгкой жизни. При этом многие злопыхатели заявляют, что звездой становятся благодаря удачным отношениям или успешным родителям, а некоторые рассказывают, что слава падает с неба. Звезда хоть и понимает, что чужое мнение ей вряд ли удастся изменить, но старается разрушить стереотипы о знаменитостях.

Также Ирина Нельсон добавила, что звёзды первой величины добились успеха только своим упорным трудом. Артистка не обижается на своих поклонников, несмотря на их противоречивые мнения.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 18:45

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