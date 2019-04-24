Солистка группы Reflex Ирина Нельсон продолжает упорно работать

Певица поделилась в микроблоге со своими поклонниками тонкостями жизни артиста. Она рассказала, что на сцене выступает уже 25 лет. Также Ирина Нельсон отметила, о ней есть так много информации, что в подробностях описан почти каждый её шаг. Однако, несмотря на это, все равно находятся неприятели, которые обвиняют Нельсон и многих её коллег в отсутствии таланта и лёгкой жизни. При этом многие злопыхатели заявляют, что звездой становятся благодаря удачным отношениям или успешным родителям, а некоторые рассказывают, что слава падает с неба. Звезда хоть и понимает, что чужое мнение ей вряд ли удастся изменить, но старается разрушить стереотипы о знаменитостях.Также Ирина Нельсон добавила, что звёзды первой величины добились успеха только своим упорным трудом. Артистка не обижается на своих поклонников, несмотря на их противоречивые мнения.