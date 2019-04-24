Ученые назвали новый признак склонности женщин к изменам
Ученые из Оксфордского университета назвали главный признак склонности женщин к изменам. По их словам, определение относительно данного желания заключается в изучении длины пальцев.
Согласно заявлениям исследователей, у женщин, которые могут изменять своим возлюбленным, указательный палец на левой руке заметно длиннее безымянного. Среди мужчин данной особенности не наблюдалось.
Согласно данным, 22% женщин изменяют своим половинам, тогда как у представителей сильного пола данный показатель равен 28%. Также выяснилось, что в вопросе измен для мужчин важна физиологическая составляющая, а для дам - эмоциональная. Примечательно, что представительницам прекрасного пола чаще удается распознавать «изменников», в некоторых случаях они определяют это по голосу партнера.
Согласно заявлениям исследователей, у женщин, которые могут изменять своим возлюбленным, указательный палец на левой руке заметно длиннее безымянного. Среди мужчин данной особенности не наблюдалось.
Согласно данным, 22% женщин изменяют своим половинам, тогда как у представителей сильного пола данный показатель равен 28%. Также выяснилось, что в вопросе измен для мужчин важна физиологическая составляющая, а для дам - эмоциональная. Примечательно, что представительницам прекрасного пола чаще удается распознавать «изменников», в некоторых случаях они определяют это по голосу партнера.
Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 22:06