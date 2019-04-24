Ученые назвали новый признак склонности женщин к изменам





Согласно заявлениям исследователей, у женщин, которые могут изменять своим возлюбленным, указательный палец на левой руке заметно длиннее безымянного. Среди мужчин данной особенности не наблюдалось.Согласно данным, 22% женщин изменяют своим половинам, тогда как у представителей сильного пола данный показатель равен 28%. Также выяснилось, что в вопросе измен для мужчин важна физиологическая составляющая, а для дам - эмоциональная. Примечательно, что представительницам прекрасного пола чаще удается распознавать «изменников», в некоторых случаях они определяют это по голосу партнера.