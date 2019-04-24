Представлен смартфон Vivo Y17 с аккумулятором на 5000 мАч





Vivo Y17, кроме 8-ядерного чипа MediaTek Helio P35 с частотой 2,3 Ггц, может похвастаться графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320. Смартфон обладает 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с возможностью расширения объема хранилища за счет MicroSD-карты. Девайс получил фирменную ОС Funtouch OS 9, основанную на Android 9.0. Автономность работы Vivo Y17 обеспечена аккумулятором емкостью в 5000 мАч, поддерживающим технологию быстрой зарядки на 18 Вт.На тыльной панели смартфона располагается основная камера с тремя датчиками на 13/8/2 Мп, вспышка и дактилоскопический сканер. Фронтальную сторону гаджета занимает 6,35-дюймовый дисплей с вырезом в виде капли для 20-мегапиксельного селфи-модуля.Новый аппарат Vivo появится в двух цветах – синем и фиолетовом. Сроки выхода модели Y17, оцененной примерно в $260, на рынок пока не озвучены.