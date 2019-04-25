Актриса Ирина Чериченко пережила выкидыши, тюрьму и инсульт до рождения сына





Уроженка Украины Ирина Чериченко в юности мечтала об актерской деятельности, поэтому решила покорять Москву и поступать в ГИТИС. После неудачно попытки ей удалось стать студенткой Щукинского училища, однако украинский акцент не сулил ей успешной карьеры в будущем. Затем последовал сложный период, когда Чериченко работала дворником, чтобы прокормить себя. Спустя некоторое время студентка познакомилась с Алексеем Лысенковым, однако роман продлился недолго. Славу начинающая актриса получила после выхода фильма «Завтра была война».Потом Чериченко несколько месяцев провела в монастыре, но вернулась к профессии и встретила Валерия Еременко, за которого вышла замуж ради столичной прописки. Брак по расчету перерос в любовный союз, но жизнь омрачали выкидыши актрисы на ранних сроках. Работа танцовщицей в Испании завершилась для звезды арестом и разводом, первый из которых привел к инсульту после перенесенного стресса. Возвратившись домой знаменитость не теряла надежды на светлое будущее, а познакомившись с бизнесменом Артуром познала радость материнства. Союз просуществовал недолго, но Чериченко была очень рада рождению сына Филиппа, поэтому не волновалась из-за разрыва. Последние 11 лет актриса жила в гражданском браке с ведущим шоу «Сам себе режиссер» Алексеем Лысенковым, с которым уже встречалась в студенчестве, однако и этот союз завершился разрывом. Несмотря на трудности в жизни, Ирина Чериченко надеется, что сможет в будущем найти свое счастье с любимым мужчиной.