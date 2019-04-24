Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко считает, что беременность – не повод перестать следить за собой
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко считает, что «интересное положение» не является поводом, чтобы переставать следить за своей внешностью. По словам телезнаменитости, у «беременяшек» не должно появляться повода считать себя «страшной коровой».
Ни для кого не является секретом, что на данный момент одна из близняшек Колисниченко ждет ребенка. Для Екатерины это первый малыш, поэтому каждый день звезда «Дома-2» выходит с поклонниками «на связь», чтобы рассказать им, как себя чувствует на сегодняшний день.
На днях Екатерина опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который заинтересовал многих фолловеров. А все потому, что в нем Колисниченко-младшая рассказывает о том, как «заставить» себя быть красивой даже во время беременности.
По словам Екатерины, время от времени «беременяшкам» нужно баловать себя. Делать макияж и укладку, ведь симпатичное отражение в зеркале каждую девушку делает счастливой.
Также Колисниченко указала в новом посте на то, что для каждой девушки, особенно для беременной, является долгом быть всегда «ухоженной».
Ни для кого не является секретом, что на данный момент одна из близняшек Колисниченко ждет ребенка. Для Екатерины это первый малыш, поэтому каждый день звезда «Дома-2» выходит с поклонниками «на связь», чтобы рассказать им, как себя чувствует на сегодняшний день.
На днях Екатерина опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который заинтересовал многих фолловеров. А все потому, что в нем Колисниченко-младшая рассказывает о том, как «заставить» себя быть красивой даже во время беременности.
«Сегодняшний пост хочу посвятить беременяшкам, у которых нет сил за собой ухаживать.... как себя заставить быть красивой??? Вот мой нехитрый рецепт, может кому то из вас понадобится..» - написала экс-участница «Дома-2» в свежем блоге.
По словам Екатерины, время от времени «беременяшкам» нужно баловать себя. Делать макияж и укладку, ведь симпатичное отражение в зеркале каждую девушку делает счастливой.
Также Колисниченко указала в новом посте на то, что для каждой девушки, особенно для беременной, является долгом быть всегда «ухоженной».
«Носите дома красивую одежду (шелковые пижамы, беременные шмотки секси фасона и (или) вкусных цветов..» - посоветовала Екатерина беременным фанаткам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17