Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко считает, что беременность – не повод перестать следить за собой

«Сегодняшний пост хочу посвятить беременяшкам, у которых нет сил за собой ухаживать.... как себя заставить быть красивой??? Вот мой нехитрый рецепт, может кому то из вас понадобится..» - написала экс-участница «Дома-2» в свежем блоге.

«Носите дома красивую одежду (шелковые пижамы, беременные шмотки секси фасона и (или) вкусных цветов..» - посоветовала Екатерина беременным фанаткам.

Ни для кого не является секретом, что на данный момент одна из близняшек Колисниченко ждет ребенка. Для Екатерины это первый малыш, поэтому каждый день звезда «Дома-2» выходит с поклонниками «на связь», чтобы рассказать им, как себя чувствует на сегодняшний день.На днях Екатерина опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, который заинтересовал многих фолловеров. А все потому, что в нем Колисниченко-младшая рассказывает о том, как «заставить» себя быть красивой даже во время беременности.По словам Екатерины, время от времени «беременяшкам» нужно баловать себя. Делать макияж и укладку, ведь симпатичное отражение в зеркале каждую девушку делает счастливой.Также Колисниченко указала в новом посте на то, что для каждой девушки, особенно для беременной, является долгом быть всегда «ухоженной».