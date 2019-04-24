Рэпер Тимати посвятил клип погибшему в ДТП музыканту Ратмиру Шишкову

Музыкант начинал свой творческий путь с Шишковым в группе «Банда». Тимати признался, выступая на сцене, он всегда чувствует поддержку своего друга, научившего его ценить каждое мгновение жизни. В памяти рэпера артист остался самым чистым, преданным и честным человеком, обладавшим невероятным талантом. Такие люди, отметил знаменитость, редко встречаются на его жизненной дороге.Шишков, прославившийся треком «Плачут небеса», погиб в аварии в марте 2007-го, получив сильные ожоги. Попутчики музыканта, находившиеся в автомобиле, тоже не выжили. Артист похоронен на Калитниковском кладбище.Тимати никогда не забывает о друге, хранит архивные видеозаписи с его участием. Исполнитель часто навещает мать погибшего, воспитывающую его дочь Стефанию. Владелец Black Star набил себе татуировку, посвященную Шишкову, а в преддверии его дня рождения выпустил клип-воспоминание, чтобы память о нем жила как можно дольше в сердцах близких ему людей и поклонников.