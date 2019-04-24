Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики Романец в ванной попало в Сеть
Откровенная фотография бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец в ванной попала в социальные сети. Нужно сказать, что фолловеров шокировало то, что брюнетка не стесняется выкладывать в Интернет подобные снимки.
Считанные часы назад на странице в Instagram Романец появился новый Stories, который не остался незамеченным. Дело в том, что на публикации Виктория запечатлена полностью обнаженной. Свои же самые пикантные части тела звезда «Дома-2» слегка прикрывает белым полотенцем.
Стоит отметить, что в последнее время звездное семейство Виктории Романец и Антона Гусева довольно часто показывается в центре самых громких скандалов. Сначала в Сети обсуждали видео, на котором запечатлен «кровавый» скандал супругов. Чуть позже в Интернете появились ролики драки бывшего возлюбленного Евгении Феофилактовой на Первом канале, теперь же читатели активно обговаривают откровенные селфи длинноволосой красавицы.
Нужно сказать, что на всех этих скандалах Виктория и Антон неплохо зарабатывают. По мнению интернет-пользователей, именно финансы на сегодняшний день руководят Романец и Гусевым, ведь, как известно, всеми материальными благами до недавнего времени супругов обеспечивали родители брюнетки.
Считанные часы назад на странице в Instagram Романец появился новый Stories, который не остался незамеченным. Дело в том, что на публикации Виктория запечатлена полностью обнаженной. Свои же самые пикантные части тела звезда «Дома-2» слегка прикрывает белым полотенцем.
Стоит отметить, что в последнее время звездное семейство Виктории Романец и Антона Гусева довольно часто показывается в центре самых громких скандалов. Сначала в Сети обсуждали видео, на котором запечатлен «кровавый» скандал супругов. Чуть позже в Интернете появились ролики драки бывшего возлюбленного Евгении Феофилактовой на Первом канале, теперь же читатели активно обговаривают откровенные селфи длинноволосой красавицы.
«Кошмар! Не ожидала, что Вы, Виктория, начнете зарабатывать за счет своего оголенного тела..» - отметила одна из подписчиц Романец.
Нужно сказать, что на всех этих скандалах Виктория и Антон неплохо зарабатывают. По мнению интернет-пользователей, именно финансы на сегодняшний день руководят Романец и Гусевым, ведь, как известно, всеми материальными благами до недавнего времени супругов обеспечивали родители брюнетки.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55