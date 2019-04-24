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Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики Романец в ванной попало в Сеть

Откровенная фотография бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец в ванной попала в социальные сети. Нужно сказать, что фолловеров шокировало то, что брюнетка не стесняется выкладывать в Интернет подобные снимки.
Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики Романец в ванной попало в Сеть

Считанные часы назад на странице в Instagram Романец появился новый Stories, который не остался незамеченным. Дело в том, что на публикации Виктория запечатлена полностью обнаженной. Свои же самые пикантные части тела звезда «Дома-2» слегка прикрывает белым полотенцем.

Стоит отметить, что в последнее время звездное семейство Виктории Романец и Антона Гусева довольно часто показывается в центре самых громких скандалов. Сначала в Сети обсуждали видео, на котором запечатлен «кровавый» скандал супругов. Чуть позже в Интернете появились ролики драки бывшего возлюбленного Евгении Феофилактовой на Первом канале, теперь же читатели активно обговаривают откровенные селфи длинноволосой красавицы.

Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики Романец в ванной попало в Сеть

«Кошмар! Не ожидала, что Вы, Виктория, начнете зарабатывать за счет своего оголенного тела..» - отметила одна из подписчиц Романец.

Нужно сказать, что на всех этих скандалах Виктория и Антон неплохо зарабатывают. По мнению интернет-пользователей, именно финансы на сегодняшний день руководят Романец и Гусевым, ведь, как известно, всеми материальными благами до недавнего времени супругов обеспечивали родители брюнетки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55

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