Максим Галкин спародировал Дмитрия Нагиева и предложил ему «махнуться» передачами

Таким образом Галкин решил анонсировать программу «Голос 60+», в рамках которой членам жюри предстоит подбирать то, что выпадет у участников преклонного возраста. В шуточной форме шоумен в подписи к посту предложил «отправить Дмитрия Владимировича к детям, Ларису Гузееву к знатокам, Леонида Якубовича к Герману Шаичу».Фолловеры с юмором отнеслись к видеоролику своего кумира, в который раз восхитившись его фантазией и идеями. Некоторые сочли такой обмен удачным, отметив, что Галкину под силу работать в любом шоу.