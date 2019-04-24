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Максим Галкин спародировал Дмитрия Нагиева и предложил ему «махнуться» передачами

Известный шоумен Максим Галкин спародировал коллегу Дмитрия Нагиева, предложив ему «махнуться» передачами. Соответствующий ролик супруг Аллы Пугачевой опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Максим Галкин спародировал Дмитрия Нагиева и предложил ему «махнуться» передачами

Таким образом Галкин решил анонсировать программу «Голос 60+», в рамках которой членам жюри предстоит подбирать то, что выпадет у участников преклонного возраста. В шуточной форме шоумен в подписи к посту предложил «отправить Дмитрия Владимировича к детям, Ларису Гузееву к знатокам, Леонида Якубовича к Герману Шаичу».

Фолловеры с юмором отнеслись к видеоролику своего кумира, в который раз восхитившись его фантазией и идеями. Некоторые сочли такой обмен удачным, отметив, что Галкину под силу работать в любом шоу.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:44

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