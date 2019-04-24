Названы вероятные причины поломок дисплеев Samsung Galaxy Fold





Южнокорейская компания отложила выпуск новинки из-за участившихся жалоб пользователей на проблемы с экраном. Как отмечают эксперты, OLED-дисплеи являются очень хрупкими и требуют особой защиты. Они намного тоньше ЖК-панелей и чаще всего ломаются не локально, а полностью выходят из строя. Небольшая трещина может привести к повреждению внутренних компонентов.Для экранов такого типа опасна пыль. В районе петель у Galaxy Fold имеются крупные зазоры, куда попадает микроскопический мусор. Некоторые пользователи жаловались на появление в области изгиба выпуклостей, заметных при полном раскрытии смартфона. К поломке смартфона Samsung могло привести удаление полимерного слоя – пленки, отвечавшей за защиту дисплея. Многие убрали ее, считая необходимой только при транспортировке гаджета.Южнокорейский производитель тестировал надежность устройства с помощью роботов, 200 000 раз раскрывавших и закрывавших его. Однако машина складывает аппарат в идеально чистом месте, надавливая на весь корпус, а человек – лишь на отдельные точки. Пользователь может нажать на участок, где накопилась пыль, и повредить смартфон.Экран Galaxy Fold не имеет четкой линии сгиба, поэтому эксперты не исключают возможности его складывания в разных местах, куда прикладываются усилия. Это может спровоцировать трещины и повреждение дисплея. В Samsung уже отозвали первые экземпляры Galaxy Fold и пообещали провести собственную экспертизу для выяснения причин неполадок девайса, оцененного почти в $2000.