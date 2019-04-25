Семья Нюши продала единственную квартиру для съемок первого клипа «Вою на Луну»

Песня под названием «Вою на Луну» была представлена в 2009 году. Знаменитость откровенно сообщила фанатам в Instagram, на какие жертвы ее родным пришлось пойти ради съемок видеоряда к хиту. «Этот трек навсегда изменил мою жизнь…» - откровенно делится с подписчиками Анна Шурочкина. Она добавила, что ее родные продали свои квадратные метры для того, чтобы у дочери были деньги для съемки качественного клипа. Нюша никогда не перестанет благодарить родителей за их веру в нее и за все, что они для нее сделали.Вырученных с продажи недвижимости средств хватило на съемку еще трех видеороликов, однако «Вою на Луну» - самый дорогостоящий в ее творческой деятельности, так как он был снят на кинопленку, что даже сейчас большая редкость.«Ностальгия», «А нельзя было клип попроще сделать, без таких проблем?», «А где жили, на улице?», «Браво!», «Самый классный клип», - оставляли различные комментарии фолловеры Нюши. Большинство поклонников удивились, что со времени появления хита «Вою на Луну» прошло уже столько времени и поблагодарили кумира за интересные подробности, связанные с ним.