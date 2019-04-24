«Дом-2»: Анна Брянская выбила дверь на «Острове любви»
Бывшая избранница Захара Саленко – Анна Брянская закатила истерику на Сейшельских островах и выбила дверь на «Острове любви». Оказывается, брюнетке не понравилось, что новенький участник реалити-шоу «Дом-2» Николай Морозов закрылся в ее комнате.
Не так давно на Сейшельские острова прилетел новый герой телестройки «Дом-2» Николай Морозов, который на Лобном месте выказал свою симпатию Анне Брянской. Отметим, что тогда через экран девушка согласилась пообщаться с воздыхателем и даже заявила, что с удовольствием будет принимать его ухаживания. Впрочем, сейчас, судя по всему, брюнетка уже пожалела о своих словах.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена истерика Брянской, устроенную на «Острове любви». С чего все началось сложно сказать, но в один момент Морозов, по какой-то причине закрывает перед Анной дверь в ее же комнату.
Это очень разгневало брюнетку и она начала пытаться выбить дверь в свою комнату. Отметим, что Евгений Ромашов старался успокоить Анну, но этого у него так и не получилось сделать. В итоге Брянская даже хотела высадить дверь стулом, однако Женя успел вовремя отобрать его у девушки.
Нужно сказать, что Брянская все-таки смогла достичь желаемого и выбила дверь в комнату, где закрылся Морозов. Судя по разговору участников «Острова любви», поссорились Анна и Николай из-за кондиционера, который брюнетка выключила, так как замерзла.
Не так давно на Сейшельские острова прилетел новый герой телестройки «Дом-2» Николай Морозов, который на Лобном месте выказал свою симпатию Анне Брянской. Отметим, что тогда через экран девушка согласилась пообщаться с воздыхателем и даже заявила, что с удовольствием будет принимать его ухаживания. Впрочем, сейчас, судя по всему, брюнетка уже пожалела о своих словах.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена истерика Брянской, устроенную на «Острове любви». С чего все началось сложно сказать, но в один момент Морозов, по какой-то причине закрывает перед Анной дверь в ее же комнату.
Это очень разгневало брюнетку и она начала пытаться выбить дверь в свою комнату. Отметим, что Евгений Ромашов старался успокоить Анну, но этого у него так и не получилось сделать. В итоге Брянская даже хотела высадить дверь стулом, однако Женя успел вовремя отобрать его у девушки.
Нужно сказать, что Брянская все-таки смогла достичь желаемого и выбила дверь в комнату, где закрылся Морозов. Судя по разговору участников «Острова любви», поссорились Анна и Николай из-за кондиционера, который брюнетка выключила, так как замерзла.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22