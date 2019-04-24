Жена Стаса Костюшкина решила отправить сына в языковой лагерь

Юлия Костюшкина признаётся, что давно собирается отправить старшего сына на летних каникулах в языковой лагерь, но раньше никак не решалась на этот шаг. Супруга артиста также рассказала, что только сейчас нашла такое место, куда действительно захотелось отправить ребёнка на отдых.Лагерь, который она выбрала для сына, находится в курортном городе Камчия в Болгарии. Смена в детской здравнице составляет три недели. В заведении регулярно проходят занятия по английскому языку.Напомним, у Стаса и Юлии Костюшкиных двое сыновей – 12-летний Богдан и 3-летний Мирон.