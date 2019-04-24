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В новом обновлении World of Warships добавили советские линкоры

В многопользовательской онлайн-игре World of Warships поступило обновление 0.8.3., в котором добавили советские линкоры. Получить новый корабль можно будет с 03:00 часов по московскому времени 25 апреля.
В новом обновлении World of Warships добавили советские линкоры

Также в игру добавили новый режим «Победа». Он представляет собой соревновательный бой, с помощью которого возможно получить ранний доступ к новым боевым кораблям. За положительные результаты в этом режиме игроки будут получать жетоны довольствия, с помощью которых можно получить отечественный крейсер VII уровня «Лазо», различные контейнеры или специальный камуфляж. В контейнерах содержатся еще 4 советских линкора.

С новым обновлением в игру также добавили 2 новых боевых корабля и 15 командиров. Эти ивенты были сделаны в рамках сотрудничества с игрой Azur Lane и Макото Кобаяши.

Новые корабли позволят игрокам возглавлять атаки в своей команде, поскольку советские линкоры идеально подойдут для боя на близких и средних дистанциях. Их огромная огневая мощь не оставит противнику ни единого шанса на победу. Управление этим орудием принесет массу удовольствия для любого геймера. Теперь все любители мореходства и водных баталий будут иметь возможность повести в бой не только давно привычные судна, но и новые линкоры, которые помогут одержать господство в океане.

На официальном канале Youtube создатели игры опубликовали видеоролик, в котором рассказывается обо всех особенностях нового патча. В видео есть еще много интересной информации, которая будет полезна для всех фанатов этой баталии.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:00

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