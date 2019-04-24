Эксперты назвали не требующие особых усилий способы похудения
Британские эксперты заметили, что с приближением пляжного сезона люди начинают вести усиленную борьбу с лишним весом. Диетологи представили несколько полезных советов, позволяющих похудеть без особых усилий.
Специалисты рекомендуют обогатить свой рацион пищей, насыщенной хромом. Данный микроэлемент активизирует процесс выведения из организма «плохого» холестерина и отвечает за расщепление жировых отложений, пишет «ПолитРоссия». Хром содержится в морепродуктах, помидорах, редисе, брокколи, перловой крупе, говяжьей печени. Взрослому человеку достаточно в сутки получать до 35 мкг вещества.
Привести вес в норму поможет прерывистое голодание. Диета, особенно популярная среди звезд, предполагает прием пищи лишь в определенные часы пять дней в неделю. Избавит от лишних килограммов и добавление в кашу корицы, насыщенной полифенолом, способствующим снижению уровня глюкозы в крови. В состав приправы входит масло эвгенол, активизирующее иммунитет благодаря своим антисептическим свойствам. Диетологи советуют перед применением любого из способов похудения обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы не подорвать свое здоровье.
Специалисты рекомендуют обогатить свой рацион пищей, насыщенной хромом. Данный микроэлемент активизирует процесс выведения из организма «плохого» холестерина и отвечает за расщепление жировых отложений, пишет «ПолитРоссия». Хром содержится в морепродуктах, помидорах, редисе, брокколи, перловой крупе, говяжьей печени. Взрослому человеку достаточно в сутки получать до 35 мкг вещества.
Привести вес в норму поможет прерывистое голодание. Диета, особенно популярная среди звезд, предполагает прием пищи лишь в определенные часы пять дней в неделю. Избавит от лишних килограммов и добавление в кашу корицы, насыщенной полифенолом, способствующим снижению уровня глюкозы в крови. В состав приправы входит масло эвгенол, активизирующее иммунитет благодаря своим антисептическим свойствам. Диетологи советуют перед применением любого из способов похудения обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы не подорвать свое здоровье.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:13