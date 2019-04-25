Разработкой меню Николая Баскова занимается доктор медицинских наук





В интервью изданию Teleprogramma.pro исполнитель «Шарманки» объяснил, как ему удается сохранять молодой и бодрый внешний вид. По словам Николая Баскова, постоянные концерты, съемки и записи новых песен очень изматывают, но несмотря на это, артист должен выглядеть достойно всегда. Басков предпочитает восстанавливаться после долгого напряженного дня с помощью расслабляющей ванны с морской солью. После этих процедур у звезды есть время для просмотра какого-нибудь интересного сериала.Исполнитель признался, что ему не приходится думать о собственном рационе, так как ежедневно ему доставляют готовые завтраки, обеды, ужины и даже перекусы. Вся еда готовится согласно разработанному доктором медицинских наук меню. Раз в неделю меню для поп-звезды меняется.Николай Басков не скрывает: он позволяет себе некоторые «отклонения» от рациона специалистов, так как ему бывает сложно отказаться от блюд родительницы. Мать артиста беспокоится о сыне и часто радует его домашней едой. Любимое лакомство знаменитости – это творожные сырники от мамы.