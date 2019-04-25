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Разработкой меню Николая Баскова занимается доктор медицинских наук

Популярный певец и телеведущий Николай Басков недавно рассказал, что разработкой меню для него занимается лично доктор медицинских наук Ирина Почетаева. Именно благодаря блюдам, приготовленным по рекомендации диетолога, артист может похвастаться отличной физической формой.

Разработкой меню Николая Баскова занимается доктор медицинских наук

В интервью изданию Teleprogramma.pro исполнитель «Шарманки» объяснил, как ему удается сохранять молодой и бодрый внешний вид. По словам Николая Баскова, постоянные концерты, съемки и записи новых песен очень изматывают, но несмотря на это, артист должен выглядеть достойно всегда. Басков предпочитает восстанавливаться после долгого напряженного дня с помощью расслабляющей ванны с морской солью. После этих процедур у звезды есть время для просмотра какого-нибудь интересного сериала.

Исполнитель признался, что ему не приходится думать о собственном рационе, так как ежедневно ему доставляют готовые завтраки, обеды, ужины и даже перекусы. Вся еда готовится согласно разработанному доктором медицинских наук меню. Раз в неделю меню для поп-звезды меняется.
Разработкой меню Николая Баскова занимается доктор медицинских наук

Николай Басков не скрывает: он позволяет себе некоторые «отклонения» от рациона специалистов, так как ему бывает сложно отказаться от блюд родительницы. Мать артиста беспокоится о сыне и часто радует его домашней едой. Любимое лакомство знаменитости – это творожные сырники от мамы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:13

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