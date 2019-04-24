Ксения Бородина пристыдила Илью Яббарова за то, что он бросил своего новорожденного сына Богдана
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пристыдила Илью Яббарова в свежем выпуске «Бородина против Бузовой». По словам телезнаменитости, она никогда не поймет мужчину, который бросил своего новорожденного сына из-за «разногласий» и «каких-то обидок».
Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, который за несколько секунд разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлена очередная серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Ксения, не сдерживая эмоций, поспешила пристыдить Яббарова за то, что он отказался от своего новорожденного сына Богдана.
По словам Бородиной, она не понимает, почему Яббаров не может наконец-таки осознать, зачем все ведущие и участники «Дома-2» пытаются объяснить ему, что нужно видеться с маленьким Богданом, даже если у него не складываются отношения с мамой мальчика.
К слову, Ксения также поспешила указать на то, что жизнь может сложиться у каждого по-разному, но дети никогда не будут меняться.
К слову, слова Бородиной тронули Яббарова и мужчина даже прослезился. Впрочем, у себя в посте Ксения усомнилась, что эмоции Ильи на самом деле были искренними.
Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, который за несколько секунд разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлена очередная серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Ксения, не сдерживая эмоций, поспешила пристыдить Яббарова за то, что он отказался от своего новорожденного сына Богдана.
«Ты два месяца из трех месяцев жизни своего ребенка его не видел, потому что у тебя якобы другая семья», - обратилась ведущая «Дома-2» к своему подопечному.
По словам Бородиной, она не понимает, почему Яббаров не может наконец-таки осознать, зачем все ведущие и участники «Дома-2» пытаются объяснить ему, что нужно видеться с маленьким Богданом, даже если у него не складываются отношения с мамой мальчика.
«Илья, тебя отец бросил, не воспитывал, у него были другие дети. Ты приезжал туда и смотрел своими детскими глазами маленькими, как других любят, а на тебя забили! Тебе это нравилось?!» - кричала на всю съемочную площадку Бородина, пытаясь таким образом достучаться до Яббарова.
К слову, Ксения также поспешила указать на то, что жизнь может сложиться у каждого по-разному, но дети никогда не будут меняться.
«Та что ж ты творишь со своими детьми тоже самое, что и твой папашка делал?» - обратилась ведущая к подопечному.
К слову, слова Бородиной тронули Яббарова и мужчина даже прослезился. Впрочем, у себя в посте Ксения усомнилась, что эмоции Ильи на самом деле были искренними.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:34