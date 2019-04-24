Ксения Бородина пристыдила Илью Яббарова за то, что он бросил своего новорожденного сына Богдана

«Ты два месяца из трех месяцев жизни своего ребенка его не видел, потому что у тебя якобы другая семья», - обратилась ведущая «Дома-2» к своему подопечному.

«Илья, тебя отец бросил, не воспитывал, у него были другие дети. Ты приезжал туда и смотрел своими детскими глазами маленькими, как других любят, а на тебя забили! Тебе это нравилось?!» - кричала на всю съемочную площадку Бородина, пытаясь таким образом достучаться до Яббарова.

«Та что ж ты творишь со своими детьми тоже самое, что и твой папашка делал?» - обратилась ведущая к подопечному.

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, который за несколько секунд разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи запечатлена очередная серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Ксения, не сдерживая эмоций, поспешила пристыдить Яббарова за то, что он отказался от своего новорожденного сына Богдана.По словам Бородиной, она не понимает, почему Яббаров не может наконец-таки осознать, зачем все ведущие и участники «Дома-2» пытаются объяснить ему, что нужно видеться с маленьким Богданом, даже если у него не складываются отношения с мамой мальчика.К слову, Ксения также поспешила указать на то, что жизнь может сложиться у каждого по-разному, но дети никогда не будут меняться.К слову, слова Бородиной тронули Яббарова и мужчина даже прослезился. Впрочем, у себя в посте Ксения усомнилась, что эмоции Ильи на самом деле были искренними.