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Ученые: Полярное сияние воздействует на искусственные спутники

Ученые из университета Нью-Гемпшира в США провели исследования воздействия полярного сияния на искусственные спутники, которые находятся на низкой орбите. Было установлено, что это природное явление замедляет движение аппаратов.
Ученые: Полярное сияние воздействует на искусственные спутники

Исследование подтвердило негативное воздействие полярного сияния. Оно может привести к изменению орбиты и даже падению искусственных спутников. Это связано с тем, что определенный тип высоких полярных сияний воздействует на атмосферу, увеличивая плотность нейтральных и заряженных частиц. Это приводит к замедлению передвижения аппаратов, которые находятся на низкой околоземной орбите. Хотя воздействие может показаться незначительным, в перспективе это может привести к изменению траектории полета спутника и его падению.

Последствия такого явления могут быть катастрофическими, поскольку на этой высоте находится огромное количество искусственных спутников, которые обеспечивают работу различных систем на Планете. Изменение орбиты хотя бы одного аппарата может спровоцировать цепную реакцию, что приведет к глобальной проблеме. Однако специалисты утверждают, что паниковать рано, поскольку это явление еще до конца не подтверждено.

Ученые пока ищут возможное решение этой проблемы и пытаются более детально изучить природу этого явления. Научные сотрудники надеются, что полярное сияние не приведет к негативным последствиям.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:42

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