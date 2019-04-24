Эксперт рассказал о преимуществах средиземноморской диеты





На эффективность средиземноморской диеты указали американские специалисты после проведения опытов на приматах. Обезьян сначала держали на так называемой «западной» еде, а потом перевели на другой режим питания. При переходе на средиземноморскую диету, как показал эксперимент, у животных снизился аппетит. Такой рацион помогает насладиться едой без переедания.Российский врач Марина Аплетаева согласна с мнением зарубежных коллег. Средиземноморская диета предусматривает употребление даров моря и других продуктов, которые хорошо усваиваются, содержат меньше холестерина и больше ненасыщенных жиров. Данный режим питания позволяет насытиться пищей, не злоупотребляя ею, снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.Диетолог привела в пример итальянцев, отличающихся любовью к хлебу, макаронам и пицце. Однако жители государства редко страдают ожирением, так как их питание сбалансировано. В итальянской пасте много растительного белка, а не углеводов. Кроме того, население страны употребляет большое количество морепродуктов.