Мать Виктории Романец удивила Сеть кардинальными изменениями во внешности





Не так давно, а именно 19 апреля, Антон Гусев и Виктория Романец посетили родной город экс-звезды «Дома-2» Донецк. Супруги отправились на день рождения к Ангелине Власюк — маме и тёще. Приятный сюрприз у них удался — пара вручила женщине огромный букет и сообщила о своём приезде в момент, когда именинница как раз сидела в кресле у парикмахера.Позже в Instagram экс-участницы «Дома-2» появились снимки с праздничного вечера, на которых она с матерью позировала в окружении ближайших родственников. Особое внимание пользователей Сети на фото привлекло лицо Ангелины Власюк, которое с прошлого года просто изменилось до неузнаваемости из-за сделанных уколов красоты. Женщина считает, что лучше приводить себя в порядок альтернативными методами, а не сразу ложиться под нож хирурга.