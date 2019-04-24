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Мать Виктории Романец удивила Сеть кардинальными изменениями во внешности

Мать Виктории Романец удивила пользователей Сети кардинальными изменениями во внешности. Оказалось, что так на Ангелину Власюк повлияли уколы красоты, которые она предпочла пластической хирургии.
Мать Виктории Романец удивила Сеть кардинальными изменениями во внешности

Не так давно, а именно 19 апреля, Антон Гусев и Виктория Романец посетили родной город экс-звезды «Дома-2» Донецк. Супруги отправились на день рождения к Ангелине Власюк — маме и тёще. Приятный сюрприз у них удался — пара вручила женщине огромный букет и сообщила о своём приезде в момент, когда именинница как раз сидела в кресле у парикмахера.
Мать Виктории Романец удивила Сеть кардинальными изменениями во внешности

Позже в Instagram экс-участницы «Дома-2» появились снимки с праздничного вечера, на которых она с матерью позировала в окружении ближайших родственников. Особое внимание пользователей Сети на фото привлекло лицо Ангелины Власюк, которое с прошлого года просто изменилось до неузнаваемости из-за сделанных уколов красоты. Женщина считает, что лучше приводить себя в порядок альтернативными методами, а не сразу ложиться под нож хирурга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:06

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