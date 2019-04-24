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Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище «утонула» в цветах

Сегодня, 24 апреля исполняется 40 дней, как не стало популярной певицы Юлии Началовой. Могила артистки, расположенная на Троекуровском кладбище, «утонула» в цветах и свечах.

Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище «утонула» в цветах

Сотрудники кладбища сообщили в интервью журналистам «Дни.ру», что могила знаменитости является наиболее посещаемой, хотя рядом похоронены и другие звезды. Большинство фанатов, а также родственники Юлии Началовой пришли почтить память артистки накануне.
Близкие звезды заявили, что из-за выступления наследницы певицы в школе поминки пришлось перенести на день ранее. По словам священнослужителей, в этом нет ничего страшного, ведь главное – не обряды, а молитва о душе человека.

Настоятель столичного храма, куда часто ходила Началова, объяснил, что до 40 дней следует меньше уделять внимания бытовым аспектам, посвящая больше времени молитве о новопреставленной, так как на 40-й день душа умершего «предстает перед Богом» и близкие должны просить Бога об облегчении участи умершей.

Анна Исаева, являющаяся менеджером артистки, опубликовала в Instagram трогательный пост со стихами, посвященный Юлии Началовой. Пиар-директор назвала звезду своей «сестренкой» и «другом». Она также объяснила, почему траурные мероприятия состоялись 23 апреля и добавила, как Юлия Началова собиралась посетить сегодняшний концерт дочери Веры в школе.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:21

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