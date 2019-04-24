Замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев возглавит Объединенную зерновую компанию
Дмитрий Сергеев станет новым генеральным директором Объединённой зерновой компании (ОЗК). Назначение было утверждено собранием акционеров холдинга, пишет bfm.ru
Ранее эту должность занимал Михаил Кийко, который в ноябре 2018 года сложил полномочия. С тех пор временно исполнял обязанности генерального директора предприятия Сергей Королев.
Эксперты утверждают, что назначение на указанную должность заместителя министра сельского хозяйства Сергеева – предсказуемое и ожидаемое событие, которое должно стимулировать государство инвестировать в развитие зернового рынка. Также назначение этого человека обеспечит более эффективное регулирование сельско-хозяйственных отношений.
Известный политолог Дмитрий Орлов считает, что Сергеев, перебивая на должности гендиректора ОЗК, активизирует работоспособность предприятия и направит усилия на стабилизацию зернового рынка. В этом Дмитрию Сергееву поможет огромный опыт работы во власти и бизнесе. Кроме этого он уже успел изучить все особенности работы фирмы, поскольку с февраля возглавлял совет директоров ОЗК. Орлов уверен в преобразовании компании под руководством нового генерального директора в лучшую сторону.
Также Орлов не сомневается, что связи Дмитрия Сергеева с Министерством сельского хозяйства, которые он приобрел за годы государственной службы, позитивно послужат для развития Объединённой зерновой компании. Это даст необходимый толчок для совершенствования компании, как во внутренних, так и во внешних процессах.
Еще один политолог Алексей Мухин изложил свое мнение по поводу назначения Дмитрия Сергеева, вспомнив о прошлых заслугах помощника министра. До того как Дмитрий Сергеев перешёл в Министерство сельского хозяйства, он работал в банковской сфере, а именно на должности первого заместителя президента правления РСХБ. В то время Сергеев курировал решение проблем с задолженностями в корпоративном блоке. По итогам 2018 года банк вышел на прибыль по МСФО. Этого удалось достичь благодаря расчистке балансов от проблемных активов и снижению доли простроченных задолженностей. Это яркий пример управленческой компетентности и ответственности Дмитрия Сергеева.
Подводя итог, все эксперты сошлись на мнение, что улучшенное взаимодействие предприятия с государством способствует не только позитивному развитию ОЗК, но и приведет к стабилизации всего зернового рынка, как внутреннего, так и внешнего. Поэтому нет никаких сомнений в правильности назначения Дмитрия Сергеева на должность генерального директора Объединённой зерновой компании.
Ранее эту должность занимал Михаил Кийко, который в ноябре 2018 года сложил полномочия. С тех пор временно исполнял обязанности генерального директора предприятия Сергей Королев.
Эксперты утверждают, что назначение на указанную должность заместителя министра сельского хозяйства Сергеева – предсказуемое и ожидаемое событие, которое должно стимулировать государство инвестировать в развитие зернового рынка. Также назначение этого человека обеспечит более эффективное регулирование сельско-хозяйственных отношений.
Известный политолог Дмитрий Орлов считает, что Сергеев, перебивая на должности гендиректора ОЗК, активизирует работоспособность предприятия и направит усилия на стабилизацию зернового рынка. В этом Дмитрию Сергееву поможет огромный опыт работы во власти и бизнесе. Кроме этого он уже успел изучить все особенности работы фирмы, поскольку с февраля возглавлял совет директоров ОЗК. Орлов уверен в преобразовании компании под руководством нового генерального директора в лучшую сторону.
Также Орлов не сомневается, что связи Дмитрия Сергеева с Министерством сельского хозяйства, которые он приобрел за годы государственной службы, позитивно послужат для развития Объединённой зерновой компании. Это даст необходимый толчок для совершенствования компании, как во внутренних, так и во внешних процессах.
Еще один политолог Алексей Мухин изложил свое мнение по поводу назначения Дмитрия Сергеева, вспомнив о прошлых заслугах помощника министра. До того как Дмитрий Сергеев перешёл в Министерство сельского хозяйства, он работал в банковской сфере, а именно на должности первого заместителя президента правления РСХБ. В то время Сергеев курировал решение проблем с задолженностями в корпоративном блоке. По итогам 2018 года банк вышел на прибыль по МСФО. Этого удалось достичь благодаря расчистке балансов от проблемных активов и снижению доли простроченных задолженностей. Это яркий пример управленческой компетентности и ответственности Дмитрия Сергеева.
Подводя итог, все эксперты сошлись на мнение, что улучшенное взаимодействие предприятия с государством способствует не только позитивному развитию ОЗК, но и приведет к стабилизации всего зернового рынка, как внутреннего, так и внешнего. Поэтому нет никаких сомнений в правильности назначения Дмитрия Сергеева на должность генерального директора Объединённой зерновой компании.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:59