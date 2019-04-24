Замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев возглавит Объединенную зерновую компанию





Ранее эту должность занимал Михаил Кийко, который в ноябре 2018 года сложил полномочия. С тех пор временно исполнял обязанности генерального директора предприятия Сергей Королев.Эксперты утверждают, что назначение на указанную должность заместителя министра сельского хозяйства Сергеева – предсказуемое и ожидаемое событие, которое должно стимулировать государство инвестировать в развитие зернового рынка. Также назначение этого человека обеспечит более эффективное регулирование сельско-хозяйственных отношений.Известный политолог Дмитрий Орлов считает, что Сергеев, перебивая на должности гендиректора ОЗК, активизирует работоспособность предприятия и направит усилия на стабилизацию зернового рынка. В этом Дмитрию Сергееву поможет огромный опыт работы во власти и бизнесе. Кроме этого он уже успел изучить все особенности работы фирмы, поскольку с февраля возглавлял совет директоров ОЗК. Орлов уверен в преобразовании компании под руководством нового генерального директора в лучшую сторону.Также Орлов не сомневается, что связи Дмитрия Сергеева с Министерством сельского хозяйства, которые он приобрел за годы государственной службы, позитивно послужат для развития Объединённой зерновой компании. Это даст необходимый толчок для совершенствования компании, как во внутренних, так и во внешних процессах.Еще один политолог Алексей Мухин изложил свое мнение по поводу назначения Дмитрия Сергеева, вспомнив о прошлых заслугах помощника министра. До того как Дмитрий Сергеев перешёл в Министерство сельского хозяйства, он работал в банковской сфере, а именно на должности первого заместителя президента правления РСХБ. В то время Сергеев курировал решение проблем с задолженностями в корпоративном блоке. По итогам 2018 года банк вышел на прибыль по МСФО. Этого удалось достичь благодаря расчистке балансов от проблемных активов и снижению доли простроченных задолженностей. Это яркий пример управленческой компетентности и ответственности Дмитрия Сергеева.Подводя итог, все эксперты сошлись на мнение, что улучшенное взаимодействие предприятия с государством способствует не только позитивному развитию ОЗК, но и приведет к стабилизации всего зернового рынка, как внутреннего, так и внешнего. Поэтому нет никаких сомнений в правильности назначения Дмитрия Сергеева на должность генерального директора Объединённой зерновой компании.