АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Виктория Боня назвала себя богатой, но простой и скромной женщиной

Известная ведущая и модель Виктория Боня в новом интервью призналась, что считает себя богатой, но при этом простой и скромной женщиной. Со слов экс-звезды «Дома-2», она много добилась в жизни и прекрасно знает цену деньгам.
Виктория Боня назвала себя богатой, но простой и скромной женщиной

Недавно Виктория Боня дала интервью порталу Woman.ru, где назвала себя богатой, но в то же время простой и скромной женщиной. Оказалось, что модель зарабатывает не только на рекламе и съёмках, а ещё и успешно продаёт одежду собственного производства. В течение последних трёх лет популярными клиентами Виктории Бони становились Ирина Шейк и Синди Кроуфорд, выходившие в свет в её нарядах.
Виктория Боня назвала себя богатой, но простой и скромной женщиной

Несмотря на это, модель не спешит заявлять о своих достижениях широкой аудитории, не стесняется летать в эконом-классах и экономить деньги. Виктория Боня убеждена, что каждый тяжело и долго работающий человек её поймёт, ведь средства нужно не только тратить, но и уметь беречь, чтобы с ними не возникало проблем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Ольга Рапунцель стала главной героиней
Ученые: Ограниченная во времени еда у
Renault объявил о начале продаж
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова
Исааку Калине зададут вопросы после
В Омске мальчик проткнул живот,
В Роскачестве объяснили, как испечь
Анна Семенович рассказала о первом дне
Два года без мяса и фруктов: чем
В Республике Хакассия в ДТП погиб
Эксперты показали на видео, как может
Молодая жена Александра Цекало
Ученые назвали 5 ключей к счастью и
К выходным в Москве ожидаются ливни
Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим
Российские ученые назвали частые запоры
Граждане России не будут терять
Просмотреть все новости