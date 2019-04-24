Виктория Боня назвала себя богатой, но простой и скромной женщиной





Недавно Виктория Боня дала интервью порталу Woman.ru, где назвала себя богатой, но в то же время простой и скромной женщиной. Оказалось, что модель зарабатывает не только на рекламе и съёмках, а ещё и успешно продаёт одежду собственного производства. В течение последних трёх лет популярными клиентами Виктории Бони становились Ирина Шейк и Синди Кроуфорд, выходившие в свет в её нарядах.Несмотря на это, модель не спешит заявлять о своих достижениях широкой аудитории, не стесняется летать в эконом-классах и экономить деньги. Виктория Боня убеждена, что каждый тяжело и долго работающий человек её поймёт, ведь средства нужно не только тратить, но и уметь беречь, чтобы с ними не возникало проблем.