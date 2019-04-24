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В России отзывают кроссоверы Nissan Terrano из-за проблем с тормозами

Росстандарт распорядился отозвать в России 771 модель Terrano, производства компании Nissan. Причиной такого решения стала неисправность тормозной системы у кроссоверов японской марки, сошедших с конвейера в период июля 2017-го - января 2018-го.
В России отзывают кроссоверы Nissan Terrano из-за проблем с тормозами

Эксперты обнаружили в моделях Terrano, представленных на российском рынке, серьезный дефект, негативно отражающийся на безопасности. Поставщик в процессе производства неправильно установил диафрагму в камере тормозного усилителя, что может спровоцировать утечку вакуума при движении. Такая неполадка не исключает вероятность возникновения посторонних шумов и снижения эффективности торможения даже при усиленном нажатии на педаль.

Росстандарт поручил заниматься данной кампанией ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС», официальному представителю Nissan на рынке России. Дилеры оповестят владельцев кроссоверов Terrano, попадающих под отзыв, по телефону или письменным уведомлением о необходимости обратиться в сервисный центр для устранения неисправностей. Автомобилисты могут самостоятельно связаться с представительством японского производителя, предоставив VIN-код машины, и записаться на диагностику и ремонт ТС. Данные услуги для указанных моделей предоставляются бесплатно.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:53

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