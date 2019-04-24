Диетологи рассказали о негативных последствиях употребления каш





Российский диетолог Анна Коробкина утверждает, что каша на 70-80% состоит из углеводов, которые человеческий организм преобразовывает в глюкозу. Последняя в свою очередь приводит к увеличению сахара в крови. Избыток источника энергии и пониженный метаболизм приводит к образованию жировых тканей. Поэтому употребление каш в большом количестве людям, которые страдают от лишнего веса или склонны к полноте, не рекомендуется.В манной каше, которой часто кормят маленьких детей, содержится мукополисахарид. Это соединение негативно воздействует на работу ворсинок кишечника, вызывая ухудшение всасывания питательных веществ с еды. Также в манке имеется фитин, который препятствует нормальному усвоению кальция и витамина D.Стоит также осторожней относиться к употреблению рисовой и кукурузной каш, поскольку они имеют самый плохой гликемический индекс. Особенно важно об этом знать людям, которые имеют проблемы с сахаром крови. Рис, который был обработан, имеет значительно меньше питательных элементов и витаминов, чем бурый сорт. Поэтому стоит отдать предпочтение именно этому виду растения.Овсянку многие люди употребляют на завтрак, будучи уверенными в её полезности. Однако не стоит спешить с выводами,ведь овсяная каша содержит фитиновую кислоту, которая ухудшает всасывание кальция кишечником, а также вымывает его из костей человека. Поэтому употреблять овсянку людям преклонного возраста и детям можно только в небольших количествах.Последней в списке стала гречневая каша. Она хоть и не имеет столь ярких противопоказаний, но может принести определенный дискомфорт. Употребление этого продукта питания в больших количествах может привести к запору, образованию газов и вздутию.Следует учитывать, что перед составлением какой-либо диеты необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет создать оптимальный рацион для определенной ситуации. Именно правильное питание для конкретного случая является залогом крепкого здоровья любого организма, отмечают диетологи.