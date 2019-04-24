Диетологи рассказали о негативных последствиях употребления каш
Диетологи рассказали о кашах, употребление которых может не дать желаемый результат. Кроме этого, употребление в больших количествах определённых изделий этого вида, может привести к негативным последствиям.
Российский диетолог Анна Коробкина утверждает, что каша на 70-80% состоит из углеводов, которые человеческий организм преобразовывает в глюкозу. Последняя в свою очередь приводит к увеличению сахара в крови. Избыток источника энергии и пониженный метаболизм приводит к образованию жировых тканей. Поэтому употребление каш в большом количестве людям, которые страдают от лишнего веса или склонны к полноте, не рекомендуется.
В манной каше, которой часто кормят маленьких детей, содержится мукополисахарид. Это соединение негативно воздействует на работу ворсинок кишечника, вызывая ухудшение всасывания питательных веществ с еды. Также в манке имеется фитин, который препятствует нормальному усвоению кальция и витамина D.
Стоит также осторожней относиться к употреблению рисовой и кукурузной каш, поскольку они имеют самый плохой гликемический индекс. Особенно важно об этом знать людям, которые имеют проблемы с сахаром крови. Рис, который был обработан, имеет значительно меньше питательных элементов и витаминов, чем бурый сорт. Поэтому стоит отдать предпочтение именно этому виду растения.
Овсянку многие люди употребляют на завтрак, будучи уверенными в её полезности. Однако не стоит спешить с выводами,ведь овсяная каша содержит фитиновую кислоту, которая ухудшает всасывание кальция кишечником, а также вымывает его из костей человека. Поэтому употреблять овсянку людям преклонного возраста и детям можно только в небольших количествах.
Последней в списке стала гречневая каша. Она хоть и не имеет столь ярких противопоказаний, но может принести определенный дискомфорт. Употребление этого продукта питания в больших количествах может привести к запору, образованию газов и вздутию.
Следует учитывать, что перед составлением какой-либо диеты необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет создать оптимальный рацион для определенной ситуации. Именно правильное питание для конкретного случая является залогом крепкого здоровья любого организма, отмечают диетологи.
Российский диетолог Анна Коробкина утверждает, что каша на 70-80% состоит из углеводов, которые человеческий организм преобразовывает в глюкозу. Последняя в свою очередь приводит к увеличению сахара в крови. Избыток источника энергии и пониженный метаболизм приводит к образованию жировых тканей. Поэтому употребление каш в большом количестве людям, которые страдают от лишнего веса или склонны к полноте, не рекомендуется.
В манной каше, которой часто кормят маленьких детей, содержится мукополисахарид. Это соединение негативно воздействует на работу ворсинок кишечника, вызывая ухудшение всасывания питательных веществ с еды. Также в манке имеется фитин, который препятствует нормальному усвоению кальция и витамина D.
Стоит также осторожней относиться к употреблению рисовой и кукурузной каш, поскольку они имеют самый плохой гликемический индекс. Особенно важно об этом знать людям, которые имеют проблемы с сахаром крови. Рис, который был обработан, имеет значительно меньше питательных элементов и витаминов, чем бурый сорт. Поэтому стоит отдать предпочтение именно этому виду растения.
Овсянку многие люди употребляют на завтрак, будучи уверенными в её полезности. Однако не стоит спешить с выводами,ведь овсяная каша содержит фитиновую кислоту, которая ухудшает всасывание кальция кишечником, а также вымывает его из костей человека. Поэтому употреблять овсянку людям преклонного возраста и детям можно только в небольших количествах.
Последней в списке стала гречневая каша. Она хоть и не имеет столь ярких противопоказаний, но может принести определенный дискомфорт. Употребление этого продукта питания в больших количествах может привести к запору, образованию газов и вздутию.
Следует учитывать, что перед составлением какой-либо диеты необходимо проконсультироваться со специалистом, который поможет создать оптимальный рацион для определенной ситуации. Именно правильное питание для конкретного случая является залогом крепкого здоровья любого организма, отмечают диетологи.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:13