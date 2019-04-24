Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови





В исследовании, которое длилось около восьми недель, принимали участие 15 мужчин. Им предлагалось ограничивать прием пищи до 9 часов в день, то есть с 8.00 до 17.00 или с полудня до 21.00, а в рационе присутствовали привычные для них блюда и продукты. Показатели глюкозы в крови ученые измеряли ежедневно, после чего проанализировали полученные данные.Оказалось, что всем участникам исследования удалось улучшить контроль уровня сахара в крови, приведя его к норме. Более того, некоторым мужчинам удалось снизить вес, что, возможно, также отразилось и на показателях глюкозы. Ученые планируют продолжить свою работу, чтобы доказать связь между временем приема пищи и риском развития диабета.