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Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
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Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) провели небольшое исследование, выяснив, что ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови. Об этом сообщается в материале издания Medicalxpress.
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови

В исследовании, которое длилось около восьми недель, принимали участие 15 мужчин. Им предлагалось ограничивать прием пищи до 9 часов в день, то есть с 8.00 до 17.00 или с полудня до 21.00, а в рационе присутствовали привычные для них блюда и продукты. Показатели глюкозы в крови ученые измеряли ежедневно, после чего проанализировали полученные данные.

Оказалось, что всем участникам исследования удалось улучшить контроль уровня сахара в крови, приведя его к норме. Более того, некоторым мужчинам удалось снизить вес, что, возможно, также отразилось и на показателях глюкозы. Ученые планируют продолжить свою работу, чтобы доказать связь между временем приема пищи и риском развития диабета.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 15:38

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