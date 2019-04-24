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Renault объявил о начале продаж обновленного компакт-кросса Kaptur в автосалонах России

Французский автопроизводитель Renault официально объявил о начале продаж обновленного компакт-кросса Kaptur 2019 модельного года в автосалонах России. Авто получило дополнительные опции, но на стоимости это никак не отразилось.

Renault объявил о начале продаж обновленного компакт-кросса Kaptur в автосалонах России

Renault Kaptur доступен для отечественных автолюбителей в комплектациях: Life, Drive, Style, Extreme и ограниченной версии Play. Стоимость французских «железных коней» не изменилась – от 944 000 до 1 139 990 рублей, что зависит от двигателя.

Согласно данным пресс-службы Renault, кроссовер впервые обзавелся полностью автоматическими складывающимися боковыми зеркалами с управлением с брелка ключей. Для всех представленных комплектаций доступна мультимедийная система Radio Connect, одним из преимуществ которой является возможность синхронизации с мобильным аппаратом с помощью приложения R&GO. Таким образом, водитель может управлять «мультимедийкой» со смартфона и получать данные авто в приложение.

За 30 990 рублей модели Style и Extreme можно оснастить информационно-развлекательным комплексом с платформой «Яндекс. Авто», позволяющим использовать навигатор, слушать музыку на стриминговых сервисах, пользоваться интернет-браузером и другими приложениями.

Новинка Extreme, вышедшая ранее на территории РФ лимитированным тиражом, в отличие от стандартной версии имеет полностью светодиодную головную оптику, подсветку блока управления климат-контролем, электрохромное салонное зеркало с автозатемнением, металлические накладки на порогах и 17-дюймовые колесные диски.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:31

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