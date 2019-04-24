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Юлия Савичева выступила за отмену лайков

Юлия Савичева выразила своё мнение относительно лайков в соцсети Instagram. Певица выступила за их отмену.
Юлия Савичева выступила за отмену лайков

Артистка всегда выделялась среди звёзд российского шоу-бизнеса. Савичева придерживается своих жизненных принципов и показывает, что она может представлять интерес не только как известная личность, но и прежде всего как творческий человек. Наверное, поэтому певица так обрадовалась возможному упразднению лайков в Instagram.

По мнению Юлии Савичевой, отметки «Нравится» являются лишним и отвлекающим элементом. Также певица отметила, что полезные посты в соцсетях часто остаются без заслуженного внимания, так как большинство людей смотрит только популярные посты, которые могут и вовсе не нести смысла. Поклонники артистки разошлись во мнениях.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 16:04

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